Uus projekt toetab Eesti purjetamise olümpiatraditsiooni

Viimati teenis Eesti purjetamises olümpiamedali 33 aastat tagasi, kui varasema hõbeda kõrvale said Barcelonas pronksi vennad Toomas ja Tõnu Tõniste.

Nüüd on Eesti Jahtklubide Liit kutsunud suurtoetajate abil ellu projekti, eesmärgiga toetatada end juba tippkonkurentsis tõestanud ja olümpiamedalist unistavaid noorsportlasi, kellest nii mõndagi võiks näha juba Los Angelese olümpial.

"Me tahaks, et see viimane medal, mis oli 1992. aastal Barcelonas, ei jääks viimaseks olümpiamedaliks purjetamises," lausus alaliidu president Sven Nuutmann ERR-ile.

"Tänaseks on meil ikkagi väga hea valik. Meil on kaks erinevat tüüpi kahe liikmega paati, meil on surfarid ja iQFoilid, meil on ILCA ja poisid ja tüdrukud. Ka klassikaline 470 on nüüd kandidaatide hulgas. Meie võimalused jõuda vähemalt kahe paadiga 2028. aasta olümpiale on päris head. Me ei usu, et päris viis paatkonda sinna jõuab, aga kaks paatkonda võiks olla väga realistlik, et nad seal ka tulemust teeks."

Teiste seas osutus projekti valituks 19-aastane purjelaudur Emma Viktoria Millend, kes oli oma olümpiadebüüdile väga lähedal ka eelmisel aastal. Siiski pääses Pariisi oma neljandatele mängudele Ingrid Puusta, kellega koos Millend ise ka treenib.

"Ta oli mul väiksest saati suur iidol," tunnistas ta. "Tahtsin saada selliseks nagu tema. Mul on väga vedanud, et kui alustasin iQFoil klassiga, siis sain minnat treenima mitmel olümpial käinud Ingrid Puusta ja tema treener Matthew Rickardiga, kel on väga head baasteadmised, kogemused. See oli kõik, mida vajasin."

Esimesel aastal toetatakse projekti raames viit paatkonda.