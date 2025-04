Rait Ratasepp võtab ette maailma pikima rattavõistluse

Juunis suundub Eesti ultrasportlane Rait Ratasepp USA-sse, et võtta osa maailma pikimast maanteerattavõistlusest Race Across America (RAAM).

RAAM algab 10. juunil California linnas Oceanside ning võistlejatele antakse vaid 12 päeva aega, et jõuda finišisse Atlantic Citys (New Jersey). Võistlusrada kulgeb Vaikse ookeani rannikult Atlandi ookeani rannikuni läbi kõrbe, üle mägede, tuuliste preeriate, pidevalt muutuvate ilmaolude ning tiheda liiklusega maanteede.

Kokku läbivad ratturid ligi 5000 kilomeetrit ning trassil tuleb läbida 54 kontrollpunkti, sh kaks kontrollaega, millesse võistleja peab mahtuma, et võidusõitu jätkata. "Pikkuse ja kestvuse kaudu võrreldakse seda seeläbi, et võistlejal tuleb läbida 1,5 Tour de France'i poole lühema ajaga," ütles Rait Ratasepp. "Minu tegemistes on see uudne ettevõtmine ning seega tekitab see suurt elevust ja veidi ka närvikõdi teadmatuse ees!"

RAAM võidusõit toimub vahemikus 50 meetrit alla merepinda kuni 3300 meetrit üle merepinna. "Palava ilmaga sõit on mulle üldjuhul hästi sobinud, mistõttu usun, et ca 1500 kilomeetriga kõrbekuumuses tulen toime. Iseasi aga on tee peale jäävad kolm mäestiku – Sierra Nevada, Rocky Mountains ja Apalatšid – ning Kansase tuuline tühjus, mida peetakse võistluse ehk vaimselt raskeimaks osaks," lisas Rait Ratasepp.

Võistluse ajalimiit on 12 päeva ja selle aja sees lõpetamine on Ratasepa peamine eesmärk. Hea õnne ehk ennekõike enam-vähem normaalsete ilmaolude korral, õnnestunud ettevalmistuse ning suuremate ootamatuste ja tagasilöökideta olukorras peab Ratasepp suureks kordaminekuks, kui tal õnnestub võistlus lõpetada kümne ööpäeva sees. See tähendab päevas vähemalt 500 kilomeetri läbimist.

Race Across America võistlust peetakse aastast 1982 ning võistlus on avatud nii amatöör- ja elukutselistele võidusõitjatele, individuaal või 2-, 4- ja 8-liikmelistes teatemeeskondades, nii meeste kui naiste arvestuses.