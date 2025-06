Ratasepp lõpetas esimese eestlasena maailma pikima maanteerattavõistluse

Ultrasportlane Rait Ratasepp jõudis laupäeval esimese eestlasena maailma pikima maanterattavõistluse Race Across America (RAAM) finišisse.

10. juunil California linnas Oceanside'is alanud Race Across America käigus anti võistlejatele 12 päeva aega, et jõuda ligi 5000 kilomeetri kaugusele idarannikule, New Jersey osariigis asuvasse Atlantic Citysse.

Ratasepp lõpetas katsumuse 11 päeva, nelja tunni ja 11 minutiga. "Suur tänu meie imelisele meeskonnale, kes töötas väsimatult päevast päeva ja ööst öösse, lahendades mitmeid olukordi just selliselt, et Rait saaks vaid pedaalimisele keskenduda," kirjutati ultrasportlase Facebooki lehel.

"Allar Pähn, Jakob Meier, Priit Tuisk, Henno Puu - Teiega võiks vabalt nüüd idast läände ka minna! Iga tiimiliikme panus oli sel katsumusel hindamatu: pausid ajastatud, detailid läbi mõeldud - samas jäi ruumi ka paindlikusele, rahulikule meelele."

Võistluse võitis Austria ultrasportlane, kahekordne 24 tunni temposõidu maailmameister Philipp Kaider, kes jõudis Atlantic Citysse kaheksa päeva, 23 tunni ja 11 minutiga. Ratasepp sai neljanda koha.