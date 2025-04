Platsile naasnud Kotsar tegi konverentsiliidri vastu mitmekülgse esituse

Jaapani kõrgliiga keskkonverentsis eelviimast ehk seitsmendat kohta hoidev Yokohama võõrustas esikohal jätkavat NeoPhoenixit, aga pärast tasavägist avapoolaega asus mängutempot dikteerima võõrustaja. Kotsari koduklubi saavutas kolmandal veerandil 12-punktilise eduseisu, kuid otsustava veerandi alguseks oli NeoPhoenix selle viiele punktile lihvinud.

Kuus minutit ja 41 sekundit enne mängu lõppu jõudis NeoPhoenix 65:65 viigini, aga pärast seda skoorisid külalised 12 vastuseta punkti. Yokohama jõudis enne lõpusireeni kahel korral nelja punkti kaugusele, aga lõpuks tuli koduväljakul ikkagi 77:82 (23:19, 15:17, 22:19, 17:27) kaotusega leppima.

Viimased kolm mängu peapõrutuse tõttu vahele jätnud Kotsar oli Yokohama resultatiivseim mängija. Keskmängija viskas 16 punkti (kahesed 8/10), jagas viis resultatiivset söötu, tegi neli vaheltlõiget ning haaras kolm lauapalli.

Üleplatsimeheks kerkis NeoPhoenixi jaapanlasest tagamängija Sota Oura, kes kogus 21 punkti. Ameeriklane David Nwaba tõi võitjatele 17 punkti, üheksa lauapalli ja kuus resultatiivset söötu.

Eestlase koduklubil on käsil viiemänguline kaotusteseeria ning Yokohama on sel hooajal võitnud 23 mängu ja kaotanud 33. Sellega jätkatakse keskkonverentsis eelviimasel kohal, ainsana jääb tahapoole Kawasaki Brave Thunders (17-39). Konverentsiliidrina jätkab NeoPhoenix (45-10), teisel play-off'i kohal on Tokyo Alvark (40-16).

B-liiga põhihooaeg lõppeb 4. mail.