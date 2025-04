Manchester City kerkis üleminutite väravaga liigatabelis kolmandaks

Tiitlikaitsja City oli enne teisipäevast kohtumist langenud viiendale kohale, kuid alustas Meistrite liigas suurepärase hooaja teinud Aston Villa vastu kiirelt, kui Bernardo Silva juba seitsmendal minutil võõrustaja juhtima viis. Külalised said aga 18. minutil penalti ning Marcus Rashford realiseeris kindlalt.

Kohtumine kulges seejärel pingeliselt ning võimalusterohkelt, aga poolajapausile mindi 1:1 viigiseisul. Teise poolaja alguses dikteeris mängutempot City, aga Villa kaitse suutis viigiseisu säilitada ning ise vasturünnakutega City eduseisu ohustada.

Paistis juba, et mäng lõppeb viigiga, aga belglane Jeremy Doku leidis neljandal üleminutil vasakul äärel ruumi ning saatis madala tsenderduse Aston Villa kasti, kus ootas Matheus Nunes. Portugallane lõi palli kindlalt külaliste väravasse ning andis Cityle vinge 2:1 võidu, mis kergitas nad jälle liigatabelis kolmandaks.

City on võitnud 18 mängu ja viigistanud seitse, kogudes 61 punkti. Nottingham Forest jääb aga punkti kaugusele (60 p) ning Newcastle omakorda punkti kaugusele (59 p). Tabeli tipus on 79 punkti kogunud Liverpool, kes kindlustaks järgmises voorus võiduga meistritiitli, Londoni Arsenal on 66 punktiga teine.