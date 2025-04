Liverpool jõudis tiitlist ühe võidu kaugusele, Leicester langes

Pärast väravateta avapoolaega tõusis taas Liverpooli sangariks Trent Alexander-Arnold, kes lõi kohtumise 76. minutil külaliste võidutabamuse. Seejuures oli tegemist esimese korraga profikarjääris, kui inglane skooris vasaku jalaga.

Liverpoolil oli šanss kindlustada pühapäeval ka meistritiitel, kuid selleks tulnuks loota Ipswich Towni abile. Paraku kaotas tabeli alumise otsa klubi kodus Liverpooli ainsale allesjäänud tiitlirivaalile Arsenalile 0:4 (14., 69. Leandro Trossard, 28. Gabriel Martinelli, 88. Ethan Nwaneri).

See tähendab, et viis vooru enne hooaja lõppu on Liverpooli edu Arsenali ees 13 silma ja meeskond vajab vaid üht võitu, et Premier League'i tiitel kindlustada. Esimene võimalus on pühapäeval, 27. aprillil kodus Tottenham Hotspuriga.

Liverpoolile pühapäeval alla jäänud Leicesteri jaoks sai aga selgeks, et kõrgliigaga tuleb hüvasti jätta. Päästvast püsimajäämise joonest ollakse viis vooru enne lõppu juba 18 punkti kaugusel ja edestatakse üksnes Southamptonit.

Tulemused: Fulham - Chelsea 1:2, Ipswich - Arsenal 0:4, Manchester United - Wolverhampton 0:1, Leicester - Liverpool 0:1.