Pariis pani play-in mängus Reali paika, Bayern samuti edasi

Põhiturniiri kaheksandana lõpetanud Pariis läks play-in mängus külla seitsmendana lõpetanud Realile ning saavutas poolajaks kümnepunktilise edu. Kolmandal veerandil paisus see 13 punkti peale, aga Real vastas 12:0 spurdiga ning otsustava veerandi alguses mängiti tasavägiselt.

Pariis ei loovutanud aga oma eduseisu ning mängis otsustavatel hetkedel kindlamalt, teenides 81:73 (27:22, 19:14, 16:22, 19:15) võiduga koha play-off'is.

Avaringis minnakse vastamisi Istanbuli Fenerbahcega. "Meie võimetel pole piire, olen seda terve aasta rääkinud," ütles Pariisi klubi dünaamiline tagamees T.J. Shorts. "Ma usun, et võime kõigiga mängida. Loomulikult teame ajalugu, aga teame ka, kui palju talenti meie koosseisus on. Meil on ülim enesekindlus, et võime kõigiga mängida."

Shorts oli 23 punktiga üleplatsimees, ameeriklane jagas veel üheksa resultatiivset söötu ning haaras kaks lauapalli. Nadir Hifi lisas omalt poolt 15 punkti, Reali resultatiivseim oli 17 punkti visanud Facundo Campazzo.

Münchenis toimunud kohtumine võõrustaja Bayerni ja Belgradi Crvena zvezda oli algusest lõpuni pingeline, aga külalistel õnnestus enne avapoolaja lõppu kümnepunktiline edu saavutada. Bayern tegi seejärel suurepärase veerandi ning läks otsustavaks veerandiks ise kümnega juhtima.

Belgradi klubi võitles end kaotusseisust välja ning kaks ja pool minutit oli tablool taas külaliste eduseis. Bayerni tagamees Carsen Edwards tabas kaks sekundit enne mängu lõppu keerulise viske ning viis võõrustaja kahega juhtima, aga järgmisel rünnakul jäi Filip Petrušev korvi alla vabaks ning kohtumine läks lisaajale.

Bayerni mees Vladimir Lucic tabas lisaaja alguses kaks kaugviset ning Müncheni klubi enam edu ei loovutanud, vormistades 97:93 (21:23, 18:23, 32:15, 13:23, 13:9) võidu.

Devin Booker viskas võidumängus 21 punkti ning haaras viis lauda, Carsen Edwards panustas 17 punkti ja Nick Weiler-Babb 15 silmaga. Üleplatsimees oli aga Filip Petrušev, kes viskas kaotajate eest 30 punkti. Nikola Kalinic panustas 20 punkti ja seitsme lauapalliga.

Viimane edasipääseja selgub reede õhtul, kui Real võõrustab Bayernit. Autasuks on kohtumine põhiturniiri võitja Pireuse Olympiakosega.