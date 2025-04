Phoenix Suns vallandas ebaõnnestunud hooaja järel peatreeneri

55-aastane Budenholzer oli aastatel 1996-2013 San Antonio Spursis Gregg Popovichi abitreeneriks ning juhendas siis 2013-18 Atlanta Hawksi ja 2018-23 Milwaukee Bucksi, kellega tuli neli aastat tagasi ka NBA meistriks.

Eelmisel aastal sõlmis Budenholzer Phoenixiga viie aasta pikkuse ja 50 miljonit dollarit väärt lepingu, aga vaatamata NBA kõige kõrgema koondpalgaga meeskonnale, kuhu kuuluvad teiste seas Kevin Durant, Devin Booker ja Bradley Beal, lõpetas Suns põhihooaja 36 võiduga ja sai läänekonverentsis 11. koha.

"Meie eesmärk on võistelda kõige kõrgemal võimalikul tasemel ja sel hooajal ei vastanud me neile ootustele. Meie fännid väärivad paremat ning vajalikud on muudatused," kirjutas Phoenix esmaspäevase pressiteate vahendusel.

Budeholzeri käe all võitis Suns hooaja esimesest üheksast mängust kaheksa, aga kaotas märtsis ja aprillis kaheksa järjestikust mängu enam kui kümne punktiga. Kui Durant oli väljakul, võitis Phoenix 62 mängust 33, aga vaid kolm nendest 20-st, mil teda koosseisus polnud.