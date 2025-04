Flora neiud kaotasid kahe nädala jooksul kaks korda 0:34

Flora, kelle esindusnaiskond on tulnud seitse korda järjest Eesti meistriks, on tüdrukute U-17 eliitliigas alustanud hooaega kokkuvõttes kolme kaotusega kolmest mängust ning väravate vahega 1:74. Avavoorus jäädi märtsi lõpus 0:34 alla JK Tabasalule, neljapäeval aga sama skooriga Tartu Electrale, kirjutab Soccernet.ee.

Täiseduga on kolm vooru läbinud Tabasalu ning Kohila Püsivuse ja Raplamaa ÜN. Kokku on liigas peetud praeguseks 14 kohtumist ning nendest koguni 8-s on üks võistkond löönud vähemalt üheksa väravat. Liiga parim täpsuskütt Frida Gabriel (Electra) on löönud kolme mänguga 16 väravat.

Tüdrukute U-17 eliitliiga selle hooaja tulemused:

Kohila Püsivus ja Raplamaa JK ÜN - Paide Linnanaiskond 10:1

Tartu NJK Electra - Põlva FC Lootos 10:4

JK Tabasalu - Tallinna FC Flora 34:0

JK Tallinna Kalev - Tallinna FC Ararat 0:11

Tallinna FC Flora - JK Tallinna Kalev 1:6

Tallinna FC Levadia - JK Tabasalu 1:2

Tallinna FC Ararat - Tartu NJK Electra 9:2

Põlva FC Lootos - Kohila Püsivus ja Raplamaa JK ÜN 2:9

Harju JK Laagri - JK Saarepiiga 2:4

Paide Linnanaiskond - Põlva FC Lootos 5:1

Kohila Püsivus ja Raplamaa JK ÜN - Tallinna FC Ararat 3:0

JK Tallinna Kalev - Tallinna FC Levadia 1:13

Tartu NJK Electra - Tallinna FC Flora 34:0

JK Tabasalu - Harju JK Laagri 1:0