Plokkvibulaskjad Jäätma ja Paas lunastasid koha maailmamängudel

Maailma reitingu kohtade põhjal pääsme lunastanud laskurid on Eesti vibuajalugu teinud alates juuniorklassist, pälvides erinevaid silmapaistvaid rahvusvahelisi saavutusi alates Euroopa naiskondlikust meistritiitlist kuni Euroopa rekorditeni. Varasemalt on ainukese eestlasena saanud pääsme meeste plokkvibu klassis Robin Jäätma 2022 MM-il võidetud pronksmedali eest.

Mõlemad laskurid on alustanud Türi vibukoolis treenerite Maarika ja Erki Jäätma käe all. "Esimene emotsioon oli see, et ei uskunud, et see tõsi on. Mõtlesime, et keegi on mingi valepostituse teinud. Ei uskunud," ütles Maarika Jäätma.

"Meil oli mingi aeg jutt ja suur lootus, et saab olümpiamängudele ja siis tuli välja, et ei saanud. Nüüd ei oodanud ja lootnudki," lisas treener.

Treener Jäätma sõnul tõstab ajalooline saavutus loodetavasti Eesti vibulaskurite motivatsiooni. "See oli ülivajalik meie jaoks, et me olümpiale pääseks. Eestis pole nii palju harrastajaid, aga maailmas on neid küll palju. Suurriikides on ta väga populaarne, meil siin on plokilaskjaid vähe. Aga noori on iga aastaga juurde tulnud, arvata on, et varsti on plokilaskjaid sama palju kui sportvibulaskjaid," sõnas Jäätma.

Plokkvibu on maailmamängude kavas olnud 2013. aastast ja vibulaskmise maailmameistrivõistlustel võrdse distsipliinina olümpiavibu kõrval aastast 1995. Kolmapäeva õhtul teavitas World Archery ka ROK-i ajaloolisest otsusest, et plokkvibulaskmine pääseb sportvibu laskmise kõrval 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele segatiimide formaadis.