Mai Narva teenis EM-il viigi

Narva (FIDE reiting 2371) kohtus kaheksandas partiis Gruusia maletaja Meri Arabidze (2447) ning naised leppisid pärast 40 käiku viigiga.

Narva on teeninud neli võitu ja kolm viiki ehk kogunud 5,5 punkti, üldarvestuses jätkab ta seitsmendal kohal. Esikohal on seitse punkti kogunud Teodora Injac, kellele järgnevad 6,5 punktiga Lilit Mkrtšian ja Irina Bulmaga. Narva ees on veel kuus punkti kogunud Anastasia Kirtadze, Lela Javakhišvili ning Anna Ušenina.

Male naiste Euroopa meistrivõistlused kestavad reede, 11. aprillini.