Segapaar piirdus sulgpalli EM-il ühe mänguga, Kuuba alustab kolmapäeval

Maailma edetabelis 189. kohal asuvad Üprus ja Õunmaa läksid vastamisi Mihajlo Tomici ja Andjela Vitmaniga Serbiast. Maailma 99. paarile suudeti osutada visa vastupanu, vahendab sulgpalliliit. Esimeses geimis püsis seis võrdne seisuni 12:13, kuid siis tegid vastased spurdi ja võitsid geimi 21:15.

Teises geimis mängiti vahelduva eduga seisuni 19:19, kuid viimased kaks punkti kuulusid ka selles geimis Serbia paarile. Mängu lõpptulemuseks jäi Eesti paari poolt vaadatuna seega 15:21, 19:21. Sellega jäid Üprus ja Õunmaa EM-il jagama 17.-28. kohta.

Eesti esireket Kristin Kuuba peab esimese kohtumise kolmapäeval. Loosi tahtel on ta otse 32 parima seas ning tema vastane selgub paarismängu varasema Euroopa meistri, bulgaarlanna Stefani Stoeva ja eelmise aasta juunioride EM-hõbeda, türklanna Ravza Boduri omavahelisest kohtumisest.

Kuuba oli Pariisi olümpia eel pikalt kimpus vigastustega ning alustas sügisel uut hooaega rahulikumas tempos, võisteldes varasemast mõnevõrra vähem. Seetõttu on ta olümpiaeelselt 50. kohalt maailma edetabelis langenud 119. positsioonile, mistõttu Kuuba EM-il paigutuse saanud mängijate sekka ei kuulu. Nii tuleks tal esimese mängu võidu korral juba 16 parima seas minna vastamisi viienda asetusega tugeva taanlanna Line Christopherseniga (BWF 38.).

"Kuna loos on raske, siis tean, et pean mängima oma võimete maksimumi, et eesolevaid ringe võita. Enesetunne on hea ning lähen endast parimat andma," sõnas Kuuba tiitlivõistluste eel.

EM-debüüdi teeb meeste üksikmängus Eesti meister Tauri Kilk, kes sai esimeses ringis vastaseks maailma absoluutse tippmängija, maailma edetabeli 19. reketi Toma Junior Popovi Prantsusmaalt. Tema mäng toimub samuti kolmapäeval. Meeste üksikmängus on esimese asetusega Anders Antonsen Taanist ja teise paigutusega tema kaasmaalane, olümpiavõitja Viktor Axelsen.

Eesti koondist juhendab EM-il treener Robert Kasela.