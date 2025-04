Neljandale EM-ile sõitev Kuuba: mul ei ole midagi kaotada

Mullu sügisel Taanist Eestisse, Tartusse tagasi kolinud sulgpallur Kristin Kuuba võttis olümpia järel korraks treeningutes aja maha, kuid on viimasel ajal taas hooga treeninud ja võistelnud. Märtsis osales ta Euroopa karika etapil Portugalis, sagedasti näeb teda mängimas ka Rootsi kõrgliigas. Taani sulgpalli kõrge tasemega harjunud Kuuba hindab Rootsi kõrgliigat tasemelt võrreldavaks.

"Seal oleneb tiimidest. Osad tagumise otsa tiimid on nõrgemad, keskmine tase on võib-olla natuke nõrgem. Aga kuna Rootsis on ainult üks naisüksikmäng ja Taanis on kaks ja mina mängisin tihti viimastel aastatel seda teist naisüksikut, siis ma ütleks, et see tase on küllaltki sarnane nagu Taanis on see teine naisüksik. Siiamaani ma olen ühe mängu kaotanud ja ülejäänud naisüksikmängud võitnud, aga ei ole olnud selliseid lihtsaid mänge, vaid mitmed väga tasavägised mängud olnud," rääkis Kuuba.

Treeningute tase pole tema sõnul Eestisse kolides kannatanud, kuid seekord Euroopa meistrivõistlustele vastu minnes peab ta arvestama, et vahepealne võistluspaus talle loosirattas soodsat pinnast ei loo. Konkurents on ühtlaselt tugev, kuigi suurim soosik jääb seekord EM-ilt kõrvale.

"2016. aasta olümpiavõitja ja kaheksakordne Euroopa meister Carolina Marin, tema on seekord audis. Viimased Euroopa meistrivõistlused on kõik tema võitnud, nii et naiste seas tuleb uus Euroopa meister, aga ma ütleks ka, et naistes on see tase pigem suhteliselt ühtlane. Kes seal medalid on, seda on väga raske ette aimata, kes võidavad. Enda poolelt on see, et mul on väga raske loos. Kuna eelmisel aastal olin pikalt vigastatud, on vähe võistlusi olnud, siis mul punkte ei ole ja see loos on selline, et võid ükskõik kellega esimeses ringis kokku minna, aga midagi mul kaotada ei ole ja lähen endast parimat andma," märkis Kuuba.

Kuuba jaoks ootab ees neljas kord EM-il võistelda, sekka ka Euroopa mängude kogemusi. Võrreldes esimesi kordi nüüdse minekuga, on sisetunne enesekindlam. "Nüüd ma juba täpselt tean, mis seal ees ootab, et selles mõttes ärevust on vähem. Eks ikka on ärevus ja kui seal väljakul oled, siis on võistluspinge, aga see üldine võistlusmelu, mis seal ümber käib, sellega oled rohkem harjunud."

Taanis Horsensis toimuval EM-il alustab Kuuba võistlemist kolmapäeval.