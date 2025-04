Kuuba kaotas EM-il varasemale Euroopa meistrile

Loosi tahtel otse 32 parema sekka pääsenud Kuuba (119.) pidi seal tunnistama bulgaarlanna Stefani Stoeva (111.) 21:14, 21:19 paremust.

Paarismängu maailma edetabelis 39. real paikneval Stoeval on varasemast ette näidata kolm EM-kulda paarismängust.

"Mul on väga raske loos. Kuna eelmisel aastal olin pikalt vigastatud, on vähe võistlusi olnud, siis mul punkte ei ole ja see loos on selline, et võid ükskõik kellega esimeses ringis kokku minna, aga midagi mul kaotada ei ole ja lähen endast parimat andma," ütles Kuuba enne EM-i.