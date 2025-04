PSG kindlustas meistritiitli kuus vooru enne hooaja lõppu

Kohtumine ainus värav sündis 55. minutil, mil Desire Doue kasutas ära Hvitša Kvaratshelia söödu ja saatis palli külaliste puuri.

See tähendab, et kuus vooru enne meistrivõistluste lõppu on PSG-l koos 74 punkti ja ülejäänud seltskond ei suuda pealinnaklubi enam püüda.

Neljandat korda järjest Prantsusmaa meistriks tulnud PSG jaoks on see kokkuvõttes 13. tiitel ja sellega ollakse riigi kõigi aegade edukaim klubi. Kapten Marquinhosest saab aga esimene mängija, kes kroonitud Prantsusmaa meistriks kümme korda.

"See on hullumeelne, olen väga õnnelik. Pole lihtne ühes tipptiimis nii pikalt olla," sõnas brasiillane. "Tiitlit lähevad ajalukku. Meie eesmärk on võita kõik."

"See teeb haiget, kui sa võida Prantsusmaa meistrivõistlusi. Minuga on nii kaks korda juhtunud. See meeskond väärib võitu."

Tänavusel hooajal on meeskond võitnud 23 ja viigistanud viis kohtumist ning vältinud kaotust.