PSG pidi kuiva muru tõttu hooaja avamängu ümber kolima

Prantsusmaa jalgpalli meisterklubi Pariisi Saint-Germain ei pea tänavuse hooaja esimest kohtumist tavapärasel Parc des Princes'il, sest sealne muru on kuumalaine tõttu liialt kuiv.

Reuters kirjutas, et mullu 14. korda Prantsusmaa meistriks tulnud PSG teatas esmaspäeval Prantsusmaa profijalgpall eest vastutavale organisatsioonile LFP, et nende tavapärase koduväljaku muru on liialt kehvas seisus, et seal mängu korraldada.

PSG kohtub 23. augustil Rennes'iga, kes sai seega hooaja esimese mängu võõrustamise õiguse.

Reuters kirjutas, et Parc des Princes'i murumeistrid ei saanud kuumalaine tõttu uut muru kasvatada ning rullmuru kasutada ei soovita. Prantsusmaa on sel suvel pidanud toime tulema äärmiselt kõrgete temperatuuridega, mis on toonud kaasa ka maastikupõlenguid.

Rahvusvahelise uudisteagentuuri AFP andmeil on alates juunist Prantsusmaal kuumalaine tõttu surnud enam kui 7300 inimest.