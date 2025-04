Rockets pani tippude heitluses Thunderi kindlalt paika

Rockets juhtis avapoolajal parimal juhul 23 punktiga ja kuigi viimasel veerandajal kahanes vahe korraks kaheksa silma peale, siis sellest lähemale tulla Thunderil ei õnnestunud. Määravaks sai lauavõitlus, kus Rocketsi ülekaal oli ilmne – 48 vs 33.

Võitjate tulemuslikemaks osutus Jalen Green, kes tõi 34 punkti ja jagas viis resultatiivset söötu. Alperen Sengün toetas teda 31 punktiga ning Amen Thompson lisas omalt poolt 16 silma, kaheksa lauapalli ja kuus korvisöötu.

Jalen Williams vedas Thunderi rünnakut 33 punktiga. Kuuest kaugviskest vaid ühe tabanud Shai Gilgeous-Alexander piirdus seekord 22 punktiga.

Läänekonverentsis Thunderile (64-13) ja Rocketsile (51-27) järgnev Los Angeles Lakers (47-30) naasis võidusoonele, alistades koduväljakul New Orleans Pelicansi 124:108 (25:30, 37:23, 31:31, 31:24).

Luka Doncic viskas üleplatsimehena 35 punkti ning Austin Reaves'i ja LeBron Jamesi arvele kogunes vastavalt 30 ja 27 silma. Pelicansi poolel kogus parimana 27 punkti Jose Alvarado.

Teised tulemused:

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 114:91

Golden State Warriors - Denver Nuggets 118:104

Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 118:113

San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 113:114

Boston Celtics - Phoenix Suns 123:103

Toronto Raptors - Detroit Pistons 105:117

Charlotte Hornets - Sacramento Kings 102:125

Indiana Pacers - Utah Jazz 140:112

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ DET clinches top-6 postseason spot

▪️ ORL locks up a #SoFiPlayIn spot

▪️ LAL moves into 3rd in the West

▪️ GSW now just .5 GB of 4th and 1 GB of 3rd pic.twitter.com/bVQlAxPyIB