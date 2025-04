Naiste võrkpallifinaal algas Rae napi võiduga

Finaali algus möödus põhiturniiril esimeseks tulnud Rae kontrolli all, kui seitsme punkti järel hoiti 5:2 ja seejärel 10:3 eduseisu. Jõudude vahekord ei muutnud ja võõrustajad võtsid kindla 25:18 geimivõidu, vahendab kohtumise käiku volley.ee.

Teise geimi keskpaigani sai näha võrdsete heitlust, kui kubki võistkond rohkem kui kahe punktiga juhtima ei pääsenud. Viimast korda särasid tablool viiginumbrid seisul 17:17. Seejärel pääses TalTech 19:17 ja 21:18 juhtima ning viigistas 25:22 geimivõiduga mänguseisu.

Külalised hoidsid initsiatiivi ka kolmandas geimis, asudes 18:14 ja 21:17 eduseisu. Tiitlikaitsja TalTech teist järjestikust geimi siiski võita ei suutnud, kui 23:21 eduseis sulas kiirelt 23:23 viigiseisuks ja ka kaks järgmist punkti kuulusid Raele – tasuks magus 25:23 geimivõit.

Neljanda geimi märksõnaks oli TalTechi rünnak, mille vastu koduvõistkond Rae rohtu ei leidnud. Ootamatult ühepoolseks kujunenud geim läks rünnakuid 67-protsendiliselt lahendanud TalTechile.

Viienda geimi otsustavad sündmused toimusid Tallinna esinduse 9:7 eduseisus, mis pöördus 9:12 kaotusseisuks – Rae võistkonna poolel tegi hea serviseeria Kristel Moor. Võõrustajad enam eduseisu käest ei andnud, võttes Anni Põldma blokipunkti toel 15:12 geimi- ja 3:2 (25:18, 22:25, 25:23, 12:25, 15:12) mänguvõidu.

Rae naiskonna abitreenr Kuldar Männilaane sõnul jäädi rünnakul hätta. "Teadsime, et lihtsalt ei anta midagi. TalTech surus kõvasti, ka viiendas geimis võtsid nemad initsiatiivi endale. TalTech tegi võistkonanna hea mängu. Olime rünnakuga hädas, vastastel toimis see hästi. Lisaks ei saanud me blokke kätte," kommenteeris Männilaan.

Kristel Moor tõi võitjatele 17, Nette Peit 12, Liis Kiviloo samuti 12 ja Silvia Pertens 10 punkti. Kaotajate poolel säras Marily Lass 20 punktiga. Milja Raitis assisteeris 18, Kätriin Põld 16, Raili Hunt 14 ja Mirjam Karoliine Kask 13 punktiga.

TalTechi rünnak oli 42 ja Rael 30 protsenti, kuid omavigu tegi Tallinna võistkond 14 ja Rae 9. Blokipunkte märgiti võitjate arvele seitse ja kaotajatele kaheksa. Seeria jätkub pühapäeval kell 17 TalTechi spordihoones.

Samuti kolme võiduni toimuva pronksiseeria avavaatus pakkus kolmegeimilise vastasseisu, kui kodusaalis mänginud Tartu Ülikool/Bigbank võitis 3:0 (25:22, 25:20, 25:18) tulemusega Vilajndi Metalli. Nora Lember panustas võitu 15 ja Annabel Huik 11 punkti. Maren Mõrd vastas viljandlannade poolel 12 ja Sonja Siimson 11 punktiga.

Mõlemad võistkonnad saavutasid blokis viis punkti, rünnakul olid tartlannade edunumbrid 39%-28%. Teist korda kohtutakse pühapäeval kell 14 Viljandi sprordihoones.