Pertens: teadsime kohe, et finaalseeria tuleb äärmiselt tasavägine

Kui kolmandas geimis suutis Rae 21:23 kaotusseisust võita neli järjestikust punkti ja minna avamängu 2:1 juhtima, siis neljandas geimis lahendas TalTech rünnakuid 67-protsendiliselt ja võitis geimi lausa 25:12. Otsustavas geimis oli siiski kindlam Rae.

"Lagunesime täielikult, midagi ei toiminud, ei saanud vastuvõttu ega tõstet, oma rünnakust rääkimata," kommenteeris Rae kasuks kümme punkti toonud Silvia Pertens ERR-ile. "Mul on hea meel, et suutsime sellest raskest seisust välja tulla ja end viiendas geimis koguda."

Kolme võiduni peetav finaalseeria jätkub pühapäeval kell 17 TalTechi spordihoones. "Teadsime kohe alguses, et see seeria tuleb kindlasti äärmiselt tasavägine. Eks me mingit sellist tulemust ootasimegi. Edaspidi ei lähe kindlasti lihtsamaks, tulevad sama võitluslikud mängud, aga arvan, et see lisabki põnevust," tõdes Pertens.