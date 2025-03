Tiit Karuks kuukommentaaris: ROK-i uut juhti ootavad tõsised väljakutsed

Rahvusvahelise Olümpiakomitee kümnes president on niisiis 41-aastane Kirsty Coventry – esimene naine ROK-i presidenditoolil, esimene ülemaailmse olümpiaorganisatsiooni juht väljastpoolt Euroopat ja USA-d.

Tippsportlasena Zimbabwe kuldujuja – kahekordne olümpiavõitja, seitsmekordne medalist. 2018. aastal valiti Coventry ROK-i täitevkomitee liikmeks, ta oli ka Zimbabwe spordiminister.

Minimaalselt vajaliku häältehulga – 49 ROK-i liikme hääled – kogus Kirsty Coventry juba esimeses voorus. See oli muljetavaldav võit – üldiselt peeti soosikuks ROK-i aastail 1980 – 2001 roolinud ja selle elitaarseks KLUBIKS kujundanud Juan Antonio Samaranchi 65-aastast poega Juan Antonio Samaranch Salisachsi. Ent Samaranch-juuniori poolt hääletas vaid 28 ROK-i liiget.

On mõneti üllatav, et Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu president Sebastian Coe kogus ainult kaheksa poolthäält. Siin-seal on juttu olnud ROK-i praeguse presidendi Thomas Bachi lobitööst selle nimel, et Coele jääks presidenditool kättesaamatuks.

Küllap tuleb tuttav ette Coe ja Bachi erinev suhtumine Venemaa ja Valgevene sportlaste staatusesse. Coe hoidis Venemaa ja Valgevene atleedis rahvusvahelisest kergejõustikukarussellist kindlakäeliselt eemal, Bachi seisukohad jõnklesid siia-sinna.

Meenutagem siinkohal kasvõi Pariisi suveolümpiat. Olümpia infosüsteemi andmetel võistles Pariisis 32 sportlast, kelle kuuluvuseks oli AIN ehk neutraalne sportlane – 17 valgevenelast, 15 venelast.

Võideti viis medalit – üks kuld, kolm hõbedat, üks pronks. Valgevenesse läks neli, Venemaale üks medal. Osalesid vaid individuaalalade sportlased, võistkonnaaladel seda õigust ei olnud. Venemaa ja Valgevene sümboolikat mängudel ei nähtud, hümne ei kuuldud. Sellise menüü pakkus ROK maailmale peakokk Thomas Bachi juhtimisel. Vastuolulise Bachi ametiaeg lõpeb 23. juunil.

Oma järeltulijana soovis Bach näha just Kirsty Coventryt. Millise suuna võtab ROK esimese naispresidendi juhtimisel, näitab aeg. Ometi võib juba praegu tõdeda, et Coventry ja ROK on silmitsi kõige tõsisemate väljakutsetega 1980ndate aastate boikottide järgsel perioodil.

Mõningal määral saame Coventry hoiakutest aimu Briti väljaandes The Guardian avaldatud loost. Piirdugem siinkohal ühe tõsise valupunktiga. 5. oktoobril 2023 tunnustas Venemaa Olümpiakomitee Ukrainale kuuluvate Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblasti regionaalseid spordiorganisatsioone. Sellega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust ning mindi ROK-i hinnangul vastuollu olümpiahartaga.

Nädal hiljem, 12. oktoobril 2023, otsustas ROK-i täitevkomitee peatada Venemaa liikmelisus ROK-is, mis tähendab seda, et Venemaa Olümpiakomitee ei või enam tegutseda riikliku olümpiakomiteena.

Antud seoses on Coventry ja ROK leidnud, et kuni kõnealused alad on Venemaa kontrolli all, pole põhjust seda otsust muuta. Ja veel: kui praegune olukord ei muutu, võib Milano-Cortina talimängudel võistlemas näha vaid üksikuid neutraalses staatuses venelasi ja valgevenelasi.

Niisiis tõdegem veelkord, et rahvusvahelist olümpialiikumist ja ROK-i kümnendat presidenti Kirsty Coventryt on tänapäeva heitlikus maailmas ees ootamas väga tõsised väljakutsed.