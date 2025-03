Flora kaaspeatreener pani ootamatult ameti maha

FC Flora naiskonnast lahkus eelmise hooaja lõpuga pikaaegne peatreener Aleksandra Ševoldajeva, kellele leiti asendajad kaaspeatreenerite Ljubov Maksimova ja Reivo Vinteri näol. Neist viimane otsustas veel enne hooaja algust, et klubisse ta ei jää, kirjutab Soccernet.ee.

"Tegemist on puhtalt isikliku otsusega. Sain aru, et see töö ei ole päris mulle," kommenteeris Vinter portaalile. "Ütleks niimoodi, et töörütm klubitreenerina ja mu eraelu ei sobinud päris hästi kokku. Midagi juhtunud ei ole - kõik on mul hästi. Aga lootsin, et saan need asjad kuidagi teistmoodi toimima. See polnud ikkagi võimalik ja nii see otsus tuli."

Vinter jätkab neidude U-19 koondise juhendamist.