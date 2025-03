James Harden jõudis NBA kõigi aegade punktitabelis esikümne lävele

Hardeni koduklubi Los Angeles Clippers kohtus läinud ööl kodusaalis läänekonverentsi liidri Oklahoma City Thunderiga, ent pidi tasavägises mängus tunnistama külalismeeskonna 103:101 (24:34, 33:17, 24:26, 22:24) paremust.

MVP auhinna suursoosik Shai Gilgeous-Alexander vedas Thunderi ründevankrit 26 punkti ja kaheksa tulemusliku sööduga. Clippersi resultatiivseimaks osutus 25 punkti ja 10 lauapalli toonud Kawhi Leonard, 2018. aastal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks tunnistatud Harden toetas teda 17 silmaga.

35-aastane Harden on nüüd oma karjääri jooksul visanud 27 410 punkti. Ta alustas tänavust hooaega kõigi aegade punktitabelis 21. realt. Selleks, et esikümnesse murda, peab Harden viskama veel 879 punkti. Kümnes koht kuulub hetkel veel Carmelo Anthonyle (28 289 punkti).

Tegevmängijatest on Hardenist eespool vaid kõigi aegade edukaim skoorija LeBron James (41 941) ja Kevin Durant (30 469), kes hoiab hetkel kaheksandat kohta.

