Epeenaiskonna peatreeneriks valiti Samuil Kaminski

Epeenaiskond on otsinud uut peatreenerit eelmise aasta sügisest, pärast seda, kui naiskonda pea 15 aastat juhendanud Kaido Kaaberma ameti maha pani. Hooaega alustati ilma peatreenerita ning otsing ei kandnud pikka aega ka vilja, sest naiskonna seas ei leitud uue juhendaja osas konsensust. Lisaks oli vehklemisliidul kandidaate ka välismaalt, aga nende jaoks ei olnud rahalisi ressursse.

Pärast Kaabermaa lahkumist planeeris naiskond ise laagreid ja juhendas võistlustel end ise või õigemini tegi seda vanameister, valitsev Euroopa meister ja Eesti kõige medalirikkam sportlane, 44-aastane Embrich, kuigi ei soovinud, kirjutas Delfi Sport kolmapäeval.

Seega pöörati tähelepanu Kaminski kandidatuurile, kes juhendas Eesti epeenaiskonda ka aastail 1994-96 ning 1999-2004.

Delfi kirjutas, et kogenud treeneri ainsaks miinuseks oli see, et ta juhendab Embrichit. Samas on Kaminski kõigist teistest võimalikest valikutest kõige neutraalsem, rahulik, tunneb asja ehk on tugev treener, oskab kohtunikega õigel ajal vaielda ning, mis peamine, tohutute kogemustega. Kaminskil on jätkuvalt tihe side Eestiga, ta käib siin regulaarselt läbi viimas koolitusi ja tunneb koondislasi läbi ja lõhki.

Kaminski valiti Eesti epeenaiskonna peatreeneriks ning tema ülesanne on läbi viia laagreid ja juhendada koondist MK-etappidel ning tiitlivõistlustel. Vehklemisliidu president Peeter Järvelaid ütles Delfile, et näeb Irina Embrichi järgmise peatreenerina.