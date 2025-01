Epeenaiskond saab treeneri märtsiks: sellist inimest pole, kes kõigile sobiks

Eesti epeenaiskonda pea 15 aastat juhendanud Kaido Kaaberma pani eelmisel suvel pärast ebaõnnestunud olümpiatsüklit ameti maha, misjärel korraldas alaliit sügise alguses uue peatreeneri leidmiseks konkursi, mis paraku ebaõnnestus.

"Peatreeneriotsingud on meil tõesti juba pikka aega kestnud," tõdes vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg "Spordipühapäevas". "Algul kuulutasime välja konkursi Eestis, kus keegi ei kandideerinud; siis oli meil rahvusvaheline konkurss, mille järel juhatus vaatas 27. detsembril eelarveid ning kui palju välistreeneri palkamine maksma läheks. Otsustati, et jätkame otsepakkumistega Eesti treeneritele. Rahvusvahelise treeneri palkamine viiks meie eelarve väga punasesse," lisas ta.

"Meie prioriteediks on sportlased. Hooaega alustades oli ebaselge, kui paljudel võistlustel me käime. Arvestasime sellega, et paneme igal MK-etapil, kus on ka võistkonnavõistlus, välja neli sportlast. Nüüd, kui meil on eelarved selged, on meil võimalus saata kuus sportlast mitte ainult kõigile MK-etappidele, vaid ka GP-etappidele, mis on küll individuaalvõistlused, kuid annavad maailma edetabelisse punkte. Leidsime, et meil oleks oluline anda sportlastele võimalus rahvusvahelises konkurentsis ja treeneri jaoks jääb selle võrra vähem rahalisi vahendeid," selgitas Paalberg.

Peasekretäri sõnul oli rahvusvahelise treeneri palkamisel üheks takistuseks majanduslikud, aga teisalt ka logistilised võimalused. "Olid väga erinevate lähenemistega treenerid, minagi õppisin selle protsessi käigus juurde. Üks on finantsiline pool, aga teine - Nelli Differt elab ja töötab Haapsalus, Julia Beljajeva elab ja töötab Tartus. Kui palkame välismaalt täiskohaga treeneri, eeldame, et suudame talle iga päev tööd anda, aga reaalselt koguneb koondis laagriteks ja ülejäänud aeg tehakse tööd oma klubides," rääkis Paalberg.

Hooaja alguses on epeenaiskonna võistlustel administratiivse poole eest hoolitsenud ehk sisuliselt mängiva mänedžerina tegutsenud Irina Embrich. Pikas perspektiivis see aga jätkusuutlik pole. "Treenerite nõukogu tegi ettepaneku, et seni, kuni peatreenerit ei ole, võiks osaliselt kompenseerida isiklike treenerite käimise MK-etappidel. Nad oleks seal sportlastele abiks, alaliit ei maksa kõike kinni, aga teatud limiidi piires ning see võimaldaks sportlastelt administratiivset koormust ära võtta," sõnas Paalberg.

Olukord on samas ikkagi keeruline, sest pärast Kaabermad oleks potentsiaalseteks valikuteks Nikolai Novosjolov ja Helen Nelis-Naukas, kes loobusid mõlemad kandideerimisest ning kes mõlemad seotud ka Eesti vehklemist saatnud intriigidega. "Sellist inimest polegi, kes kõigile sobiks," tunnistas Paalberg. "Kui tunnetatakse, et see annab võistkonnale juurde, siis ilmselt mõned vastuolud varjab see ära. Need nimed on ja on veel mõned nimed, aga seni, kuni protsess käib, ei tahaks ma spekuleerida. Oleme teinud pakkumise ja ka naiskonnaga mõned nimed läbi arutanud. Enne, kui pole lõplikke otsuseid, ei ole sellest paslik rääkida."

"Selge on see, et kui läheme tiitlivõistlustele - juunis on EM ja juulis MM - selleks ajaks peab olema meil treener paigas ja loodetavasti see võiks juhtuda veebruaris-märtsis. Veebruari alguses on MK-etapp [Barcelonas] naiskonnavõistlusega, järmine võistlus on märtsi lõpus [Marrakechis]. Selleks ajaks tahaks jõuda mingile selgusele ja otsusele," kinnitas peasekretär Vikerraadiole.