Eesti vehklemisnaiskond alustab hooaega peatreenerita

Karikavõistluste järel istusid Eesti paremad epeenaised, sealhulgas Katrina Lehis, ühiselt maha ning arutasid edasisi plaane. Pärast Kaido Kaaberma peatreeneri kohalt lahkumist on Lehis jälle valmis naiskonnas kaasa tegema.

Hooaja esimene naiskondlik MK-etapp toimub novembri teisel pühapäeval Araabia Ühendemiraatides Fujairahis. Veel enne harjutavad koondislased ühiselt Käärikul.

"Naiskonnavõistluses lähevad välja edetabeli kolm esimest, kes siis on Irina Embrich, Nelli Differt ja Katrina Lehis. Ja neljandana läheb Julia Beljajeva," lausus alaliidu peasekretär Aivar Paalberg ERR-ile.

Peatreenerit naiskonnal praeguse seisuga pole. Nimelt ei laekunud vehklemisliidu konkursi kaudu selle ametikoha täitmiseks ühtegi avaldust. Oma kandidatuuri ei seadnud teiste seas üles ka Nikolai Novosjolov ega Helen Nelis-Naukas. Samuti mitte Irina Embrich, keda vehklemisliit hea meelega peatreeneri kohal näinuks.

Laupäeval Eesti karikavõitjaks tulnud Nelli Differt nendib, et praegune olukord pole kaugeltki ideaalne. "Minu jaoks ikkagi oleks oluline see, et meil oleks üks nii-öelda liider. On ta siis peatreeneri näol või vähemalt peatreeneri kohusetäitja näol," lausus Pariisi olümpia neljas.

"Tegelikult see on oluline, sest praegu võib-olla igaüks hakkab siis ise oma mingeid plaane tegema. Tegelikult me vajame ikkagi seda inimest, kes koondaks meid kokku, kellel oleks visioon ja nägemus, kuidas me võistkonnana ikkagi Los Angelesse jõuaksime. Pigem on see peatreeneri koht ikkagi vajalik. Ma loodan, et alaliit meile ikkagi peatreeneri leiab."

Paalbergi sõnul plaanitakse veel üht konkurssi ja otsitakse ka piiri tagant. "Natukene meil on aega. Me üritasime saada valmis enne neid maailmakarika etappe. Kuna see ei osutunud võimalikuks, siis meil on natuke aega ja me paneme selle siis ka rahvusvaheliselt rohkem välja."

Järgmist olümpiat silmas pidades on vehklemisliidu prioriteet hoida Eesti naiskonda maailma edetabelis võimalikult kõrgel positsioonil. Paalbergi sõnul tehakse sellest lähtuvalt ka otsuseid, millistele võistlustele koondisega välja minnakse.