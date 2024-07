Vehklemisliidu peasekretär uue treeneri otsingutest: mingeid eelnevaid välistusi kindlasti ei ole

"Kellele üllatus, kellele mitte. Avalikkusele võis see üllatus olla, aga minu jaoks mitte. Eelmine kord kui meil oli juhatuse koosolek, siis juhatus otsustas, et Kaido Kaaberma jätkab peatreenerina kuni EM-i lõpuni ja edasine oleneb EM-i tulemustest. Nüüdseks on EM läbi ja Kaido otsustas, et lahkub ametist. Ta oli peatreener juba 2009. aastast, nii et mingil ajal pidi see juhtima," alustas Paalberg.

"Mina arvan, et see oli Kaido poolt mõistlik valik, sest nüüd saab alaliit restardi teha ja ellu viia plaani, mis on rohkem olümpiatsüklipõhine, kus on siis ette nähtud uued eesmärgid ja ka lepingu lõpetamise meetmed. Nüüd saame seda teha, sest teatavasti oli Kaidol tähtajatu leping. Administratiivse poole pealt saame need asjad endale süsteemsemaks muuta."

Paalbergi hinnangul oli Kaaberma ametiaeg äärmiselt edukas. "Sinna jäävad olümpiakuld, MM-tiitlid, EM-tiitlid, et päris palju medaleid. Usun, et temast jääb väga tugev jälg nii Eesti spordi ajalukku kui ka Eesti vehklemise ajalukku."

"Epeenaiskonna peatreeneri amet pole lihtne," jätkas vehklemisliidu peasekretär. "Meil on tugevaid vehklejaid rohkem kui koondisekohti. Nende valikutega palju sõpru juurde ei saa. Keegi peab välja jääma, keegi jääb sisse. Kaido sai sellega hästi hakkama. Ta tegi neid otsuseid, mis oli vaja teha ja tõi ka tulemusi. Vehklemisliit on väga tänulik selle töö ja tulemuste eest, mis ta oma ametiaja jooksul saavutas."

Millised on vehklemisliidu ootused järgmisele peatreenerile? "Ootused on kahelt poolt. Kõigepealt administratiivne pool ehk treeninglaagrite ja võistlusplaanide kavandamine, siis eelarve kokku panemine ja muidugi ka treeningtegevus. Võistlusel taktikaline juhtimine ja asetused. Ehk kokkuvõttes kõik need samad asjad, mida ka praegune peatreener on teinud."

Eesti epeenaiskonnas on lahkhelid õhus olnud juba enam kui aasta. Kuidas leida treener, kes sobiks kõigile? "Sellist inimest on raske ja isegi võimatu leida. Kõigil on omad eelistused, sümpaatiad ja antipaatiad. Selge on see, et peatreeneri amet on aeganõudev. Mina peasekretärina näen, et kui sul on juhtida oma klubi, sul on oma õpilased ja siis võtta juurde veel peatreeneriamet, seda on väga raske just ajaliselt ühildada. Mingeid eelnevaid välistusi kindlasti ei ole. Rahalised võimalused on meil piiratud. Eks paljuski määrab see, kas ja kui palju eraldatakse vahendeid olümpiakomitee poolt. Sellele tuginedes saame meie oma plaanid teha," selgitas Paalberg.

Vehklemisliit loodab uue peatreeneri leida hiljemalt septembriks. "Esimesed MK-etapid toimuvad novembris. Sinna peaks uue peatreeneriga sõitma, see on kõige tagumine aeg. Üldiselt võiks öelda, et september peaks olema see aeg."

"Eks paljuski sõltub sellest, kas ja kui palju on huvi selle ametikoha vastu," lisas Paalberg. "Mina olen täiesti veendunud, et Eestis on väga kõrgel tasemel treenerid. Meie sportlaste medalid ei tule tühja koha pealt. Need tulevad ikkagi treeneri ja sportlase koostööst ning olen kindel, et kvalifikatsiooni mõttes on meil piisavalt treenereid, kes selle välja veaks."