Paalberg: oleme suutnud keskenduda sellele, mis meid ühendab

Eesti vehklemisliidu peasekretäri Aivar Paalberg rääkis ETV spordisaate stuudiointervjuus, et epeenaiskonda saatnud intriigid on potentsiaalseid sponsoreid ettevaatlikuks muutnud.

Pea 15 aastat Eesti epeenaiskonda juhendanud Kaido Kaaberma pani eelmisel sügisel ameti maha ning vehklemisliit leidis uue peatreeneri alles nüüd, kui koha täitis naiskonda ka aastail 1994-96 ja 1999-2004 juhendanud Samuil Kaminski.

Paalbergi sõnul on Kaminski ülesanded samad, mis enne teda Kaabermal. "Valmistada koondis ette MK-etappideks ja võimalikult edukaks esinemiseks tiitlivõistlustel. Ta koostab selleks plaani, juhatus kinnitab selle ära. Meil on sel aastal jäänud veel üks MK-etapp, juunis on EM ja juulis MM."

Alaliidu peasekretär kinnitas, et tiitlivõistluste koondisesse pääsemise normid on kõigile üheselt arusaadavad. "Juhatus kinnitas selleks aastaks koondise kriteeriumid, kolm on Eesti edetabeli punktide alusel ja neljas peatreeneri ettepanekul," sõnas ta.

"Inimesed on laua ümber samad, praegu oleme suutnud keskenduda sellele, mis meid ühendab. Naiskonna tulemused räägivad selget keelt, et kui keskenduda tulemustele vehklemisrajal, siis need ka tulevad. Kui vaatame seda hooaega, on naiskond edukalt esinenud," sõnas peasekretär.

Paalberg rääkis, et mida vähem epeevehklemise ümber toimuvat negatiivses võtmes kajastatakse, seda lihtsam on ka sponsoritega rääkida. "Meil on meeskonnaga leping sõlmimisel, saame oma esimese toetaja, aga need meie omavahelised probleemid teevad potentsiaalsed sponsorid ettevaatlikuks," ütles ta.