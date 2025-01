Epeenaiskonna peatreeneri otsing pole vilja kandnud

Eesti epeenaiskonda pea 15 aastat juhendanud Kaido Kaaberma pani eelmisel suvel pärast ebaõnnestunud olümpiatsüklit ameti maha, misjärel korraldas alaliit sügise alguses uue peatreeneri leidmiseks konkursi, mis paraku ebaõnnestus.

Vehklemisliidu president Peeter Järvelaid avaldas novembris ERR-ile, et uus konkurss on alanud ja huvi on tundnud neli kandidaati, kellest kõik on välismaalased. Aga nüüdseks on selge, et vehklemisliidul puudub raha välistreeneri palkamiseks.

"Välistreenerit me palgata ei suuda, nende soovide katmiseks pole lihtsalt raha. Neile tuleb tagada korralik töötasu, elamine, kinni maksta võistlusreisid... Vehklemisliidul pole kahjuks suuri sponsoreid, kes selle kõik kinni maksaksid," rääkis naiskonna ajutine juhendaja Irina Embrich Delfi Spordile.

Vehklemisliidu juhid on olukorda isekesti arutanud ja ka koos naiskonnaga, et kuidas probleemi lahendada ning nüüd üritatakse peatreenerit leida Eestist. Välja on valitud paar võimalikku kandidaati, kelle nimesid avaldada ei soovita.

Paraku on taas müür ees: ka Eesti treeneritele pole võimalik pakkuda väärilist tasu ning teiseks ei ole naiskond kindel nende pädevuses – juhendada tuleb ju olümpiavõitjaid ja maailmameistreid.

"Üks on selge, veebruaris Barcelona MK-etapil jooksen ma taas võistlustel mänedžerina paberitega ringi," kurtis Embrich. "Sealt edasi jääb veel kaks naiskondlikku MK-etappi ja ehk elame needki üle, aga tiitlivõistlustel on meil kindlasti treenerit vaja."

Embrichi sõnul on kõige hullem see, et puudub isegi valguskiir. "Pole kedagi, kes end peatreeneriks pakuks. Hetkel ei ole ühtki head varianti."

Epeenaiskonda ootavad suvel ees nii Euroopa meistrivõistlused kui ka maailmameistrivõistlused. EM toimub juunikuus Itaalias Genovas ja MM leiab aset juulikuu lõpus Gruusia pealinnas Tbilisis.