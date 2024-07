Epeenaiskonna peatreener Kaaberma paneb ameti maha

"Ehk on minu lahkumine vehklemisele värskendav, igaüks võib nüüd tulla ja teha," sõnas Kaaberma Delfile.

Eesti vehklemisliidu president Peeter Järvelaid kinnitas, et lahkumisotsus tuli Kaabermalt. "Meie soovinuks tema jätkamist, kuid Kaido leidis, et on aeg lõpparve teha."

Nüüd on aga küsimus, kes epeenaiskonna treenimise üle võtab. Olukord on keeruline, sest vaid kaks vehklejat on EOK kõrgema kategooria toetusel: vastne Euroopa meister Irina Embrich saab kahe aasta jooksul A-tasemel palka ja treeningtoetust, Differt on veel aastajagu B-tasemel. Ülejäänud naisvehklejad saavad EOK-lt kuus C-toetust ehk 1500 eurot kuus, millega ei kata kaugeltki laagreid ega võistlusreise. Seega on vehklemisliidul äärmiselt keeruline maksta peatreenerile väärikat palka.

Kuna vehklemisliit kuulutab välja uue peatreeneri konkursi, võiks senine juhendaja Kaaberma taas kandideerida. "Elame vabas ühiskonnas, keegi ei keela inimesel kandideerida. Kas ma seda teen? Kes oskab öelda," vastas Kaaberma.

Samuti pole välistatud võimalus, et alaliit teeb ise Kaabermale pakkumise, kui teised kandidaadid välja ei vea.