Epeenaiskonna peatreeneriks kandideerisid vaid välismaalased

Eesti Vehklemisliit otsib edukale epeenaiskonnale uut peatreenerit ning on leidnud neli sobivat kandidaati, kellest kõik on välismaalased. Alaliidu president Peeter Järvelaid ütles ERR-ile, et uue juhendajaga plaanitakse sõlmida lühike ja konkreetne leping, sest ootused on kõrged.

Järvelaid selgitas, et Eesti epeenaiskonna peatreeneri ameti kuulutus on üleval Euroopa vehklemisliidu kodulehel ning selle kaudu on huvi tundnud neli kandidaati. "Praegu käivad individuaalsed läbirääkimised, nad on kirjalikult esitanud oma asjad. Seejärel moodustame rahvusvahelise komisjoni, loomulikult naiskonna osavõtul," ütles Järvelaid.

"Kui see on selge, siis selgub ka palganumber ja siis selgub ka, mida meie tahame ja mida meile pakutakse. See pole meie naiskonna puhul väga lihtne, sest tulemus on väga kõrge, kuhu naiskond sihib," lisas vehklemisliidu president.

Järvelaid loodab, et uue aasta esimestel maailma karika sarja etappidel juhendaks Eesti naiskonda juba sobiv treener, kuid tulemustega kaua oodata ei saa. "Praegune plaan on see, et peame väga konkreetsed olema. Ilmselt tuleb 1+1 leping, pluss kaks," ütles Järvelaid. "Elu on karm. See treener, kes tuleb, peab end väga kiiresti realiseerima. Ei tohi vigu teha."

Eesti epeenaiskond alustas tänavust MK-hooaega kuldmedaliga Autor/allikas: #BizziTeam/ Eva Pavia

Kaido Kaaberma juhendas Eesti naiskonda pea 15 aastat, aga nüüd on tõenäoline, et naiskond läheb uude ajastusse välismaalase juhendamisel. See aspekt toob aga omakorda väljakutseid.

"See on väga suur väljakutse. Reaalsus on see, et välistreeneri kõrval peab olema sisuliselt teine treener, kohalik," ütles Järvelaid. "Tuleb inimene Skandinaaviast või Prantsusmaalt ja on kohe võimeline kõiki probleeme lahendama, seda ei ole. Sisuliselt hakkab töötama paar, see on meie nägemus."

Äsja Vancouveris toimunud MK-etapil pronksmedali võitnud Nelli Differt ütles, et treeneriotsing teda võistlustel seganud ei ole, aga välismaalasest treeneri vastu ta ei oleks. "Mina arvan, et võiks proovida, sest seda ideed on ammu mõeldud. Nüüd, kui meil on olemas neli kandidaati, võiks proovida. Loobuda saab alati," ütles Differt.

Irina Embrich ja Katrina Lehis Autor/allikas: FIE/BizziTeam/ Eva Pavia

Naiskonda on viimastel MK-etappidel juhendanud hoopis Irina Embrich, kes oleks ühtlasi olnud vehklemisliidu esimene valik. "Küsimus ei ole see, et milline treener paberite järgi sobib, vaid kes reaalselt sobib. Loomulikult number üks kandidaat oli Irina Embrich," ütles Järvelaid.

"Aga Irina Embrich tuli Euroopa meistriks ja me ei saa talt seda võimalust ära võtta, et realiseerida täna. Teha treeneritööd ja olla tippvehkleja, seda on natuke palju nõutud," selgitas ta.

Eesti epeenaiskond alustas tänavust MK-sarja hooaega kuldselt, kui võitis novembri alguses Araabia Ühendemiraatides Fujairahis toimunud etapi. Eelmisel nädalavahetusel teeniti Vancouveris Iisraeli vastu võit, aga veerandfinaalis tuli tunnistada Prantsusmaa paremust.

Hooaeg jätkub veebruari alguses Barcelonas, misjärel võisteldakse veel Marrakeshis ning Wuxis.