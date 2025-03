Eesti karikavõitjaks saalijalgpallis tuli Tallinna FC Bunker Partner

Pealinlased läksid juhtima juba 21. sekundil, kui täpne oli Pavel Rubel. Kui mängitud oli 6.36, lõi Artur Bõstrov juba 2:0. Ohumärgiks oli aga Bunker Partnerile see, et juba kümne minutiga saadi täis viis viga, samal ajal kui FC Phonenixil oli selleks ajaks tehtud vaid üks viga.

Mängitud oli 11.50, kui pealinlased tegid kuuenda vea ja Jelissei Zahharov realiseeris 10 meetri karistuslöögi, vähendades Jõhvi kaotuseisu 1:2-le.

Mängitud oli 16.47, kui Ervin Stüf taastas Bunker Partneri kaheväravalise edu, lüües nurgalöögijärgses olukorras 3:1.

19. minuti alguses sai ka Jõhvi 6. vea, kuid jõhvilaste väravavaht Artur Jurevitš suutis 10 meetri karistuslöögi tõrjuda.

Poolaeg lõppeski Bunker Partneri 3:1 eduseisul ja kuna teisel poolajal väravaid ei löödud, siis oli see ka kohtumise lõpptulemuseks.

Tallinna FC Bunker Partner alistas teel finaali Rummu Dünamo 19:2, F.C. Freedomi 5:2 ja Tartu Ravens Futsali 2:0. Karikafinaali jõudis FC Bunker Partner klubina küll esimest korda, kuid koguni 9 mängijat finaalis osalenud 13-st olid erinevates meeskondades varem tulnud Eesti karika võitjaks.

Jõhvi FC Phoenix võitis esimeses ringis TMJK-d 10:7, teises ringis alistati karikakaitsja Sillamäe Silla FC 5:3 ja poolfinaalis oldi tulemusega 12:3 parem Rõuge Saunamaast. Jõhvi FC Phoenix mängis finaalis ka kahel eelmisel hooajal, kui kaotati Sillamäel Tallinna FC Cosmosele 0:3 ja Jõhvis Sillamäe FC NPM Silmetile 5:7.

Karikavõistluste edukaim väravakütt oli jõhvilane Jelissei Zahharov, kes oma 11-st tabamusest kuus lõi poolfinaalis.

Tallinna FC Bunker Partner: Vladislav Tsvetkov, Jevgeni Zinovjev, Mark Boskin, Pavel Rubel, Marek Naal, Anton Pfening, Denis Vnukov, Aleksei Titenok, Ervin Stüf, Artur Bõstrov, Keiber Josue Quevedo Reyes, Edwin Stüf, Ignacio Jose Sandi Mena, Igor Vassiljev, Daniel Gross, Nikita Tšernei; president Ilja Krivošein, esindaja Vadim Holin, meditsiinitöötaja Angela Tsvetkov, pressiesindaja Jevgeni Jartsev.

Jõhvi FC Phoenix: Artur Jurevitš, Nikolai Martšuk, Jelissei Zahharov, Matvei Minajev, Vadim Velikanov, Aleksandr Krupski, Stepan Karhanin, Maksim Miškov, Vladislav Friesen, Jasper Jonel Enok, Artjom Tikhomirov, Nikita Žuravljov, Artjom Kuzmenkov, Deniss Vender; treener Nicolai Lahmai, klubi esindaja Ilja Šaškov.

Eelmisest 12st saalijalgpalli karikavõidust neli on saanud Viimsi: 2018 saadi võit FC Rinopali ning 2019., 2020. ja 2022. aastal FC Smsraha nime all. Kolm karikavõitu on saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017). Kaks korda on karika võitnud FC Cosmos (2016, 2023). Üks karikavõit on ette näidata Tallinna meeskondadel Maccabi (2012) ja FC Anži (2015) ning Sillamäe FC NPM Silmetil (2024). 2021. aastal karikavõitjat koroona tõttu ei selgitatud.

Eesti saalijalgpallihooaeg jätkub meistrivõistluste poolfinaalidega, kus vastamisi on Narva United FC - Tartu Ravens Futsal ning Tallinna FC Bunker Partner - Kopli Coolbet. Paarides esimesed mängud peetakse 22. märtsil ja teised kohtumised on kavas 30. märtsil. Finaalipääsuks on vaja vastane alistada kahel korral.