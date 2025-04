Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid medalimängude ajad

Ühe osapoole kolme võiduni peetavas finaalseerias on esimene mäng kavas põhiturniiril teise koha saanud ehk paaris kõrgemat asetust omava Tallinna FC Bunker Partneri koduväljakul Tallinnas Sõle spordikeskuses. Sealsamas peetakse ka seeria kolmas mäng 3. mail ning vajaduse korral ka viies mäng 10. mail.

Põhiturniiri neljandana lõpetanud Tartu Ravens Futsali kodus mängitakse seeria teine mäng, mis on kavas 27. aprillil, ning vajaduse korral ka seeria neljas mäng 7. mail.

Põhiturniiri teisena lõpetanud Tallinna BC Bunker Partner pääses otse poolfinaali, kus alistati Kopli Coolbet 8:1 ja 7:1.

Põhiturniiril neljanda koha saanud Tartu Ravens Futsal pidi finaali pääsemiseks läbima Ida-Virumaa kadalipu. Veerandfinaalis alistati tiitlikaitsja Sillamäe FC Silla 5:3 ja 7:2. Poolfinaalis saadi jagu põhiturniiri kaotuseta läbinud ja play-off'iks kõrgeima asetuse saanud Narva United FC-st mängudega 2:1 (3:6, 4:3, 6:6 (penaltitega 3:1)).

Mõlemad finalistid mängivad meistrivõistluste finaalis teist korda. FC Bunker Partner jõudis finaali eelmisel hooajal, kui oma meistriliiga debüüdil suudeti põhiturniir võita, kuid finaalis jäädi alla Sillamäe meeskonnale mängudega 0:3 (3:9, 2:3 ja 5:7).

Ravens Futsal mängis finaalis hooajal 2020/2021, kui otsustavas seerias kaotati tollasele Eesti saalijalgpalli kindlale valitsejale Viimsi FF Smsrahale 0:3 (1:3, 3:6, 2:6).

Sel hooajal on BC Bunker Partner ja Ravens Futsal kohtunud kolmel korral ning pealinlased on alati võitnud. Meistriliiga põhiturniiril olid tulemused 6:5 ja 6:3 ning karikavõistluste poolfinaalis olid hilisema karikavõitja võidunumbrid 2:0.

Tartul peab finaalseeria avakohtumise vahele jätma viimases poolfinaalmängus punase kaardi saanud Ukraina leegionär Volodymyr Kzyzhevskyi. Mängukeelu ohus on tartlastest poolfinaalseerias kaks kollast saanud Joonas Kartsep, Raul Rebane ja Maksim Babjak. Tallinna meeskonnal mängukeelu all ja ohus mängijaid ei ole.

Ainsas pronksimängus kohtuvad 19. aprillil Narvas põhiturniiri võitja Narva United FC ja Kopli Coolbet. Kui Kopli mängib meistriliigas esimest hooaega, siis Narva United FC on meistriliiga kogenuim meeskond, kel lõppemas meistriliigas 13. hooaeg.

Korra ka Eesti meistriks tulnud (2016/2017) ja kolmel korral (2012/2013, 2015/2016, 2017/2018) hõbeda saanud Narvale on see kolmandaks pronksimänguks. Hooajal 2013/2014 kaotati pronksimängudes Tallinna FC Raketale 4:5 ja 3:5. 2021. aasta kevadel alistati pronksimängus lisaajal 3:1 Tallinna FC Cosmos. Lisaks on Narval ette näidata kolmas koht hooajast 2019/2020, kui play-off jäi koroona tõttu pooleli ja meeskonnad reastati põhiturniiri tulemuste põhjal.

Sel hooajal sai Narva United FC Kopli Coolbetist põhiturniiril jagu 8:5 ja 4:3. Viimases poolfinaalmängus saadud punase kaardi tõttu peavad pronksimängust eemale jääma Narval Nikolai Pulkkinen ja Maksim Lipin ning Koplil Boriss Poddubnõi.