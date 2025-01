Saalijalgpalli karikavõistluste finaalneliku kohtumised peetakse Tartus

Karikavõistlustel on endale poolfinaalpääsme teeninud Meistriliiga klubid Tallinna FC Bunker Partner, Jõhvi FC Phoenix ja Tartu Ravens Futsal. Samuti on võistlustules rahvaliiga meeskond Rõuge Saunamaa.

"Avaldame tunnustust Lõuna-Eesti saalijalgpalli kogukonnale ja tänu Tartu Spordi suurepärasele koostööle saame viia saalijalgpalli otsustavad kohtumised Tartusse," ütles Eesti Jalgpalli Liidu saalijalgpalli tehniline juht Teet Allas.

"See on olnud ka üks meie eesmärk – tuua igal aastal erinevas Eesti paigas kokku inimesed ja pakkuda neile tõelist saalijalgpallipidu. Loodame, et poolfinaalid ja finaal toovad kohale rohkelt publikut ning annavad kõigile unustamatu spordielamuse," lisas ta.

Finaalneliku formaat näeb ette, et nii poolfinaalid kui suur finaalkohtumine toimuvad kahe päeva jooksul samas kohas. 15. märtsil peetakse mõlemad poolfinaalid ning samal väljakul selgub järgmisel päeval karikavõistluste võitjameeskond. Poolfinaalpaarid selguvad esmaspäeval Eesti Jalgpalli Liidu konverentsikeskuses toimuval loosimisel.

Jalgpalliliit avalikustab kohtumiste pääsmete ja otseülekande jälgimise võimaluse info esimesel võimalusel.