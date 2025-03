Saalijalgpallis pääses esimesena finaali Bunker Partner

Poolfinaalseeria avakohtumises oli põhiturniiri teine ja eelmise hooaja hõbe Bunker Partner oma esimesel meistriliiga hooajal põhiturniiri neljandana lõpetanud Coolbetist parem 8:1 (3:0).

Teise mängus võitis märtsikuus karikavõitjaks tulnud Bunker Partner poolaja 2:1 ja kogu kohtumise 7:1.

Teises poolfinaalis, kus vastamisi on põhiturniiri võitja Narva United FC ja põhiturniiri neljas Tartu Ravens Futsal, on seis 1:1 ehk vaja läheb kolmandat, otsustavat mängu, mis peetakse Narvas.

Kui seeria avamängu oli Narva kodus võitnud 6:3 (2:1), siis Tartu sai omakorda kodus võidu 4:3 (0:1). Tartlaste miinuspoolele jäi see, et üks nende liider Lehar Savikink peab seeria otsustava mängu vahele jätma, kuna sai kahe kollase kaardi kokkuvõttes punase.

Ravens Futsal on ainus meeskond, kes sel hooajal on suutnud meistri- ja karikavõistlustel Narvat võita. Eelnevalt oli Tartu võitnud Narvat karikavõistluste veerandfinaalis 0:2 kaotatud poolaja järel 6:2.

Poolfinaalseeria otsustav kohtumine on plaanis Narvas pidada 5. aprillil. Kellaaeg on veel lahtine, sest samal päeval on Narvas ka murujalgpalli meistriliiga kohtumine JK Narva Trans - Tallinna FCI Levadia ja jäähoki finaalseeria Tartu Välk 494 - Narva PSK kolmas kohtumine. Kuna Transi mängu algusaega 14.30 vaevalt muudetakse, peavad Narva United FC ja PSK oma mänguaega nii sättima, et fännid, kes paljuski kattuvad, jõuaks pärast jalgpalli nii saalijalgpalli- kui ka jäähokimängule.

Finaalis mängitakse ühe osapoole kolme võiduni. Pronksimängus on kavas üks kohtumine.