Loositi karikavõistluste poolfinaalpaarid

Eelmisel kahel hooajal finaali jõudnud, meistriliigas 6. kohta hoidev Jõhvi FC Phoenix sai vastaseks rahvaliigat finaalturniiril esindava Rõuge Saunamaa, kes on samuti finaalis mänginud kahel korral: 2017. ja 2019. aastal.

Jõhvi FC Phoenix alistas kaheksandikfinaalis rahvaliiga klubi Tallinna TMJK 10:7 ja veerandfinaalis oldi paremad karikakaitsjast ja sel hooajal meistriliigas 4. kohal olevast Sillamäe Silla FC-st 5:3.

Rõuge Saunamaa lülitas esimeses ringis välja praegu esiliigas 1.-2. kohta jagava Tartu FC Interi, keda võideti 8:6. Veerandfinaalis oli Saunamaa 10:4 parem FC Jõgeva Wolvesist, kes esiliigas hoidmas 6. kohta.

Teises paaris on vastamisi meistriliigas 2. kohta hoidev, eelmisel hooajal poolfinaali jõudnud Tallinna FC Bunker Partner ja meistriliiga 5. meeskond Tartu Ravens Futsal, kelle laeks on karikavõistlustel poolfinaali jõudmine 2020. ja 2022. aastal.

FC Bunker Partner alistas avaringis 19:2 meistriliiga viimase meeskonna Rummu Dünamo ja veerandfinaalis saadi tulemusega 5:2 jagu rahvaliiga meeskonnast Tallinna F.C. Freedom.

Ravens Futsal oli avaringis 14:1 parem rahvaliigas mängivast Ida-Virumaa meeskonnast FC Sinigal ja veerandfinaalis alistati meistriliiga liider Narva United FC 6:2.

Meistriliiga 3. meeskond Kopli Coolbet kukkus karikasarjast välja avaringis, kus 3:4 kaotati Silla FC-le.

Meistriliiga 7. meeskond Saku Sporting kaotas avaringis Narva United FC meeskonnale lisaajal 1:3.

Karikavõistluste poolfinaalid peetakse Tartu spordihoones A. Le Coq Sport 15. märtsil. Poolfinaalide võitjad selgitavad päev hiljem Eesti 13. saalijalgpalli karikavõitja.

Neli võitu on karikavõistlustel saanud Viimsi: aastal 2018 saadi võit FC Rinopali nime all, 2019., 2020. ja 2022. aastal FC Smsraha nime all. Kolm karikavõitu on saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017), kaks karikat on võitnud Tallinna FC Cosmos (2016, 2023). Üks karikavõit on ette näidata Tallinna meeskondadel Maccabi (2012) ja FC Anži (2015) ning Sillamäe FC Silmetil (2024).