Poolfinaali Bunker Partner - Ravens Futsal võib lugeda varjatud finaaliks

Laupäeval, 15. märtsil toimuvas esimeses, kell 15 algavas poolfinaalis kohtuvad rahvaliiga meeskond Rõuge Saunamaa ja Jõhvi Phoenix, kes meistriliigas sai 6. koha. Seejärel, kell 18 astuvad rahva ette meistrivõistluste meistriliigaski poolfinaali jõudnud meeskonnad Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal, vahendavad Raadio 4 uudised.

Bunker Partneri ja Ravens Futsali kohtumist peetakse poolfinaalidest keskseks ja ekspertide hinnangul on suur tõenäosus, et selle võitja võidab lõpuks pühapäevases finaalis karika.

"Meie eesmärk on võita Eesti karikas. Aga poolfinaal tuleb meile väga raske. Tegelikult on poolfinaali mäng ise juba nagu finaal. Loodame väga kodupubliku abile – mida rohkem rahvast saalis on, seda parem. Läheme mängule oma tugevaima koosseisuga ja võitleme," rääkis Ravensi ründaja Eduard Desjatski.

Bunker Partneri resultatiivseim mängija Deniss Vnukov võitis üle-eelmisel aastal Tallinna FC Cosmose eest mängides Sillamäel toimunud finaalturniiril Eesti karika, kuid tema praegusel meeskonnal pole veel ühtegi karikat. Viimati jäädi sügisel superkarikafinaalis 4:5 alla Sillamäe Silla FC-le, kellele eelmisel hooajal kaotati nii karika poolfinaalis kui ka meistrivõistluste finaalseerias.

"Kõik meeskonnas mõistavad, et meil on väga hea võimalus võita klubi esimene karikas. Loodame sellele, aga see ei saa olema lihtne. Ravensile aitab suuresti kaasa see, et mäng peetakse Tartus. Üldiselt on Ravens väga ettearvamatu meeskond, seal ei saa olema lihtne võitlus, nad võitlevad alati lõpuni. Me teame teineteist väga hästi, seda enam, et ma mängin koondises tartlastega samas nelikus. Ja mulle on teada, et Ravens on finaalturniiriks väga tõsiselt valmistunud, tehes isegi treeningplaanidesse muudatusi," rääkis Vnukov.

Eelmisel hooajal Bunker Partneris mänginud Ravensi ühe liidri Maksim Babjaki sõnul tahavad kõik neli võistlustulle jäänud meeskonda kindlasti Eesti karikat võita.

"Kõik tulevad Tartusse võidueesmärgiga. Mul on hea meel mängida oma endise meeskonna vastu. Mis tulemust puudutab, siis selle saame teada pärast kohtumist. Aga selge on see, et tahame karikat võita, mis tähendab, et poolfinaalis on vaja võita. Loodame, et võimalikult palju fänne tuleb tribüünile. See on esimene selline turniir Tartus, kus kohalikud saavad saalijalgpalliga paremini tutvust teha," ütles ta.

Eesti karikavõistlustel jagavad praegu Eduard Desjatski Ravensist ja Ervin Stüf Bunker Partnerist 7 väravaga väravaküttide edetabelis esikohta, Denis Vnukovil Bunker Partnerist on kirjas 5 väravat.

"Poolfinaalis ei mõtle ma kindlasti karika parimaks snaipriks tõusmisele. Kõige tähtsam on võita ja finaali jõuda," sõnas Desjatski.

Denis Vnukov rääkis sama moodi: "Minu jaoks oli oluline saada meistrivõistluste põhiturniiri resultatiivseimaks, kuid karikavõistlustel ma sellele isegi ei mõtle." Põhiturniiri edukaimana lõi Vnukov 14 vooruga 30 väravat.

Karikavõistluste finaal toimub pühapäeval, 16. märtsil kell 14. Karikakaitsjana oli võistlustules Sillamäe Silla FC, kes aga kaotas veerandfinaalis Jõhvi FC Phoenixile 3:5.

Finaalturniiri mänge kantakse üle Eesti jalgpalliliidu kodulehel www.jalgpall.ee. Mänge kommenteerib Eesti saalijalgpallimeeskonna treener ja U-19 koondise peatreener Dmitri Skiperski, kel on kogemusi ka Eesti saalijalgpalli karikavõistlustel Tallinna FC Anži ridades: hooajal 2011/2012 jäädi kaheksandikfinaalis alla Augur Enematile 2:5, samale meeskonnale kaotati kahel järgneval hooajal poolfinaalis vastavalt 2:6 ja 3:6.

Pärast karikavõitu jätkuvad meistrivõistlused poolfinaalidega, kus vastamisi on Narva United FC - Tartu Ravens Futsal ning FC Bunker Partner - Kopli Coolbet. Kui karikavõistlustel piisab poolfinaalist edasi pääsemiseks ja ka finaalis vastaste alistamiseks vaid ühest võidust, siis meistrivõistlustel mängitakse niikaua, kuni üks vastane on teise alistanud poolfinaalis kahel ja finaalis kolmel korral.