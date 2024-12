Jõhvi FC Phoenix alistas veerandfinaalis karikakaitsja Sillamäe Silla FC

Laupäevases esimeses mängus alistas eelmisel hooajal poolfinaali jõudnud, kuidas seal Sillamäele 4:7 kaotanud ja praegu meistriliigas 2. kohta hoidev Tallinna FC Bunker Partner 5:2 (3:2) rahvaliiga meeskonna F.C. Freedom. Neli väravat lõi Ervin Stüf.

Üks rahvaliiga võistkond siiski nelja parema hulka pääses. Selleks on Rõuge Saunamaa, kes kodus alistas esiliiga meeskonna FC Jõgeva Wolvesi 10:4 (5:0). Rõuge Saunamaale pole poolfinaali pääs midagi erilist, sest nad on mänginud 2017. ja 2019. aastal ka karikafinaalis.

Eelmise hooaja karikafinalistide kohtumine tõi Jõhvi spordihalli üle 350 pealtvaataja. Kui karikafinaalis oli Jõhvi Sillamäele veebruarikuus 5:7 (2:5) alla jäänud, siis seekord saadi revanš tulemusega 5:3 (3:2). Seisul 1:2 eemaldati Jõhvil mängija ja treener, kuid vähemuses mängides suutsid jõhvilased seisu viigistada.

Tartu Ravens Futsali ja Narva United FC vahelise veerandfinaalmängu aeg on veel lahtine.

Karikavõistluste finaalturniir on plaanis kolmandat aastat korraldada nelja meeskonna osavõtul ühes kohas. On veel lahtine, kus see toimub, kuid paigas on kuupäevad 15. ja 16. märts.

Kuna Sillamäe kukkus sarjast välja, siis on selge, et Eesti saalijalgpallikarikavõistlused võidab sel hooajal meeskond, kes seni pole seda suutnud teha. Nelja võiduga on karikavõistluste edukaim klubi Viimsi: aastal 2018 saadi võit FC Rinopali nime all, 2019., 2020. ja 2022. aastal FC Smsraha nime all. Kolm karikavõitu on saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017), kaks karikat on võitnud Tallinna FC Cosmos (2016, 2023). Üks karikavõit on lisaks Sillamäe FC NPM Silmetile (2024) ette näidata ka Tallinna meeskondadel Maccabi (2012) ja FC Anži (2015). 2021. aastal karikavõitjat ei selgitatud.