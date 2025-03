Saalijalgpall saab Tartus uue karikavõitja

Kõik neli finaalturniirile pääsenud meeskonda on seni saanud karikavõistlustel nautida koduseinte toetust.

Finaalneliku meeskondadest on karikafinaalis mängimise kogemus vaid esimeses paaris vastamisi minevatel Rõuge Saunamaal ja Jõhvi FC Phoenixil. Rõuge mängis finaalis aastatel 2017 ja 2019 ning FC Phoenix jõudis finaali kahel eelmisel hooajal.

Teises paaris on nii Ravens Futsalil kui ka FC Bunker Partneril küll olemas meistrivõistluste finaalis mängimise kogemus, kuid karikavõistlustel on seni neil jäänud laeks poolfinaali pääs.

Rõuge Saunamaa ja Jõhvi Phoenix pole varem kohtunud

Rahvaliigas mängiv Rõuge Saunamaa sai rahvaliiga turniiril oma alagrupis viis võitu ja ühe viigi üldise väravate vahega 67:28. Tänu kaheksandikfinaali 13:11 võidule on jõutud juba rahvaliigas ka kaheksa parema hulka. Karikavõistlustel sai Saunamaa esimeses ringis kodus jagu esiliigas mänginud Tartu FC Interist, kusjuures teise poolaja alguses olnud 2:6 kaotusseis pöörati lõpuks 8:6 võiduseisuks. Veerandfinaalis mängis Saunamaa loosi tahtel taas kodus, kus võideti 10:4 esiliiga klubi FC Jõgeva Wolves.

Meistriliigas hooaja 6. kohaga lõpetanud Jõhvi FC Phoenix sai avaringis raskustega jagu rahvaliiga meeskonnast TMJK-st, kes alistati 3:5 kaotusseisust 10:7, kusjuures viimast minutit alustati seisult 8:7. Veerandfinaalis alistas Jõhvi Sillamäe Silla FC 5:3, saades sellega revanši eelmisel hooajal karikafinaalis saadud kaotuse eest.

Seni pole need meeskonnad omavahel platsil vastamisi olnud.

Bunker Partner on sel hooajal seni Ravens Futsalist jagu saanud

Karikavõistluste teises poolfinaalis on laupäeval vastamisi Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal, kes mõlemad on poolfinaali jõudnud ka meistrivõistlustel.

Kaheksandikfinaalis alistas FC Bunker Partner 19:2 meistriliiga klubi Rummu Dünamo ja veerandfinaalis olid pealinlased 5:2 paremad rahvaliiga meeskonnast F.C. Freedom.

Tartu Ravens Futsal sai avaringis 14:1 võidu rahvaliiga meeskonna FC Sinigal üle ja veerandfinaalis alistati pärast 0:2 kaotatud poolaega 6:2 Narva United FC, kusjuures narvalastele on see sel hooajal meistri- ja karikavõistlustel 12 võidu ja 3 viigi kõrval ainsaks kaotuseks.

Meistrivõistlustel lõppesid mõlemad Tallinna FC Bunker Partneri ja Tartu Ravens Futsali mängud pealinlaste võiduga: kodus olid võidunumbrid 6:5 ja võõrsil 6:3.

Karikavõistlustel on varem kohtutud korra, üle-eelmisel hooajal sai Ravens Futsal Bunker Partnerist Lähtel peetud mängus jagu 3:2.

Finaalturniirid on pakkunud pealtvaatajatele suurt huvi

Karikavõistluste finaalturniir peetakse nelja meeskonna osalusel kahe päeva jooksul ühes mängupaigas kolmandat korda. Kaks aastat tagasi Sillamäel tõid poolfinaalid saali 448 ja 534 inimest ning finaalmängu vaatas 723 silmapaari. Eelmisel aastal Jõhvis oli finaalis 553 pealtvaatajat, poolfinaalides olid vaatajate arvud 374 ja 419.

Üks erinevus eeloleval finaalturniiril võrreldes eelmise kahega siiski on. Kui eelmisel kahel turniiril on saanud Jõhvi ja Sillamäe mängida poolfinaalis ja finaalis kodusaalis, siis finaalturniiri võõrustaja Tartu Ravens Futsali jaoks pole A. Le Coqi saal kodusaaliks, sest meistrivõistlustel mängitakse EMÜ spordihoones ja karikavõistlustel peeti mängud Lähte spordihallis.

Samuti on Eesti saalijalgpallikarikavõistlustel esimest korda plaanis finaalturniiril kasutada videokohtuniku abi.

Edukaim meeskond on olnud Viimsi

Karikavõistlusi peetakse 14. korda, kuid seni on selgunud 12 karikavõitjat, sest hooajal 2020/2021 jäi turniir koroona tõttu pooleli.

12 karikavõidust kolmandiku ehk neli on saanud Viimsi: 2018 saadi võit FC Rinopali ning 2019., 2020. ja 2022. aastal FC Smsraha nime all. Kolm karikavõitu on saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017). Kaks korda on karika võitnud FC Cosmos (2016, 2023). Üks karikavõit on ette näidata Tallinna meeskondadel Maccabi (2012) ja FC Anži (2015) ning Sillamäe FC NPM Silmetil (2024).

Kui meeskonnad pole varem karikavõitu saanud, siis koguni 13 Tallinna Bunker Partneri ridadesse kuuluvat mängijat on karikavõistluste finaalis võidurõõmu kogenud: Mark Boskin (2015 - FC Anži, 2019 ja 2022 - FC Smsraha; ta kuulus 2016. aastal karika võitnud FC Cosmose ja 2020. aastal karika võitnud FC Smsraha meeskonda, kuid karikafinaalis ei mänginud), Ervin Stüf (2018 - FC Rinopal, 2019, 2020, 2022 - FC Smsraha), Edwin Stüf (2018 - FC Rinopal, 2019, 2020, 2022 - FC Smsraha), Artur Bõstrov (2019, 2020, 2022 - FC Smsraha; ta kuulus 2015. aastal karika võitnud FC Anži meeskonda, kuid karikafinaalis ei mänginud), Aleksei Titenok (2019, 2022 - FC Smsraha; ta kuulus 2018. aastal karika võitnud FC Rinopali ja 2020. aastal karika võitnud FC Smsraha meeskonda, kuid karikafinaalis ei mänginud), Nikita Tšernei (2016 ja 2023 - FC Cosmos), Igor Vassiljev (2020 ja 2022 - FC Smsraha; ta kuulus 2017. aastal karika võitnud SK Augur Enemati meeskonda, kuid karikafinaalis ei mänginud), Denis Vnukov (2023 - FC Cosmos), Keiber Quevedo (2023 - FC Cosmos), Marek Naal (2023 - FC Cosmos), Mark Ivanov (2023 - FC Cosmos), Daniel Gross (2023 - FC Cosmos), Anton Pfening (2024 - FC NPM Silmet).



Senised karikafinaalid



2023/2024

18.02.2024, Jõhvi spordihall

Sillamäe FC NPM Silmet - Jõhvi FC Phoenix 7:5 (5:2)

Stanislav Gussev 1:0, Danila Tsõgankov 1:1, Anton Pfening 2:1, Stanislav Gussev 3:1, Anton Pfening 4:1 ja 5:1, Deniss Vender 5:2, Andrei Vrabie 5:3, Roman Bažkov 6:3 ja 7:3, Danila Tsõgankov 7:4 ja 7:5 (pen).



2022/2023

19.03.2023, Sillamäe Kalevi spordikompleks

Tallinna FC Cosmos - Jõhvi FC Phoenix 3:0 (1:0)

Vitali Katerõnin 1:0, Daniel Gross 2:0, Denis Vnukov 3:0.

2021/2022

18.03.2022, Viimsi kooli spordikompleks

Viimsi FC Smsraha – Tallinna FC Cosmos 7:5 (la; 3:4, 1:0, 3:1)

Nikita Filin 1:0, Keiber Quevedo 1:1, Ervin Stüf 2:1, Keiber Quevedo 2:2, Alexander Moreno 2:3, Maksim Babjak 2:4, Igor Vassiljev 3:4, Ervin Stüf 4:4, Nikita Andrejev 5:4, Alexander Moreno 5:5, Artur Makarov 6:5, Ervin Stüf 7:5.

2020/2021

Karikavõistlused jäid koroonaviiruse tõttu pooleli.

2019/2020

15.02.2020, Viimsi kooli spordikompleks

Viimsi FC Smsraha – Tallinna FC Cosmos 3:2 (2:0)

Oleksi Fetko 1:0, Oleksandr Sorokin 2:0, Jevgeni Merkurjev 3:0, Kirill Ianovitskii 3:1, Nikita Saltykov 3:2.

2018/2019

16.02.2019, Võru spordikeskus

Viimsi FC Smsraha – Rõuge Saunamaa 7:4 (3:0)

Oleksandr Sorokin 1:0, Jevgeni Merkurjev 2:0, Artur Makarov 3:0, Ervin Stüf 4:0, Edwin Stüf 5:0, Tarvo Piho 5:1, Kristo Perli 5:2, 5:3 ja 5:4, Jevgeni Merkurjev 6:4 (pen), Ervin Stüf 7:4.

2017/2018

25.03.2018, Tallinna Kalevi spordihall

Viimsi FC Rinopal – Narva United FC 4:4 (la; 3:2, 0:0), penaltid 3:2

Andrei Panteleev 0:1, Sergey Šilkov 0:2, Jevgeni Merkurjev 1:2, Andrei Panteleev 1:3, Anton Smetanin 2:3, Andrei Panteleev 2:4, Anton Smetanin 3:4, Artur Makarov 4:4.

2016/2017

04.03.2017, Võru spordikeskus

Tallinna SK Augur Enemat – Rõuge Saunamaa 6:5 (la; 3:3, 1:1, 2:1)

Magnus Martinson 1:0, Arsen Katšmazov 2:0 (ov), Lehar Savikink 2:1 ja 2:2, Kristo Perli 2:3, Andrei Antonov 3:3, Vladislav Tšurilkin 4:3 (pen), Kert Joakit 4:4, Mait Anton 5:4, Vladislav Tšurilkin 6:4, Oliver Ossipov 6:5.

2015/2016

06.03.2016, Kiili spordihoone

Tallinna FC Cosmos – Tallinna Maccabi 4:1 (0:0)

Juri Amosov 1:0, Erik Grigorjev 2:0, Sergei Balbutski 2:1, Ilja Krivošein 3:1, Juri Amosov 4:1.

2014/2015

29.03.2015, Kiili spordihoone

Tallinna FC Anži – Tallinna SK Augur Enemat 4:0 (1:0)

Ragnar Rump 1:0, Juri Pronin 2:0, Jevgeni Merkurjev 3:0, Sergei Kostin 4:0.

2013/2014

30.03.2014, Kiili spordihoone

Tallinna SK Augur Enemat – FC Starbunker Maardu 11:3 (5:1)

Magnus Martinson 1:0, Roman Minlibajev 2:0 ja 3:0, Andrei Russak 3:1, Mait Anton 4:1, Tõnis Kaukvere 5:1, Ilja Zelentsov 5:2, Rasmus Munskind 6:2, Klimenti Boldyrev 6:3, Roman Minlibajev 7:3, 8:3, 9:3, 10:3, Indrek Rist 11:3.

2012/2013

30.03.2013, Kiili spordihoone

Tallinna SK Augur Enemat – Tapa Kirde kaitseringkond 8:2 (4:0)

Antti Arst 1:0, Ramus Munskind 2:0, Antti Arst 3:0, Rauno Nõmmiko 4:0, Priit Murumets 5:0, Raido Reinsalu 5:1, Martin Taska 6:1 ja 7:1, Taavo Velt 7:2, Roman Minlibajev 8:2.

2011/2012

18.03.2012, Kiili spordihoone

Tallinna Maccabi – Viimsi FC Raketa 6:4 (4:1)

Mark Švets 1:0, Andrei Titov 2:0, Aleksandr Berg 3:0, Aleksei Polgihh 4:0 (ov), Aleksei Polgigg 4:1, Juri Amosov 4:2, Arturs Jerofejevs 4:3, Mihhail Šrubkovski 4:4, Maksim Rõtškov 5:4 ja 6:4.