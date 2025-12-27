Karikakaitsja FC Bunker Partner pääses kindla võiduga poolfinaali

Laupäeva keskpäeval alanud veerandfinaalkohtumises alistas FC Bunker Partner võõrsil Saku Sportingu 5:2 (2:0). Võitjate kasuks lõi kaks väravat Anton Pfening, ühe värava lõid Artur Bõstrov, Trevor Elhi ja Boriss Poddubnõi.

Saku avavärava lõi seisul 0:4 Karl Mööl. Teise tabamuse sai kodumeeskonnal kirja Nikita Tšernei.

Esimese poolaja lõpus tõrjus Bunker Partneri väravavavaht Mark Boskin penalti.

1/8-finaalis oli Saku Sporting alistanud lisaajal 6:3 Rummu Dünamo ja FC Bunker Partner oli saanud Narva United FC II-lt loobumisvõidu.

Viimases veerandfinaalis on laupäeval kell 17 Jõhvi spordihallis vastamisi Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix ja Tartu Ravens Futsal.

21. detsembril peetud veerandfinaalides said võidu Narva United FC ja Võru FC Helios, kes alistasid vastavalt SJK Hagalazi 6:2 ja Tartu FC Interi 8:1.

Poolfinaalide loosimine on kavas jaanuari alguses. Karika finaalturniir peetakse 14. ja 15. märtsil Narvas.