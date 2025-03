Riiberi lõpetab karjääri: olen kohutavalt väsinud

Viiel korral kahevõistluse MK-sarja üldvõitjaks kroonitud norralane teatas jaanuari lõpus, et võitleb kroonilise soolepõletiku Crohni tõvega ning lõpetab käimasoleva hooaja järel sportlaskarjääri. Riiberi viimaseks võistluseks pidi jääma järgmise nädalavahetuse MK-etapp Lahtis.

Pühapäevase kompaktvõistluse hüppevoorus piirdus Riiber 110-meetrise õhulennuga, mis andis talle 21. koha. Liidrist Ilkka Herolast saab Riiber rajale minuti hiljem. Norra meediaga rääkides andis 11-kordne maailmameister aga mõista, et 7,5 km distants võibki tema karjääri viimaseks jääda.

"Mul on tund aega mõelda, kas see on minu viimane suusasõit. Võib juhtuda, et lähen lihtsalt rajale ennast nautima ja publikuga hüvasti jätma," sõnas Riiber NRK-le. Ringhäälingu küsimusele, kas Riiber kaalub Lahti etapist loobumist, vastas ta: "Väga tugevalt. Olen kohutavalt väsinud. Võin siin lõpetada."

Enne murdmaasuusatamist tuligi korraldajate ametlik teade, mille kohaselt paneb Riiber sellega karjäärile punkti.

Kristjan Ilves alustab pühapäevast 7,5 km suusasõitu 32. kohalt, ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.10.