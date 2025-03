Eesti noorrattur saadi Belgias pool kilomeetrit enne finišijoont kätte

Rooni ületas lõpuks finišijoone 18. kohal, jäädes võitjale alla 33 sekundiga. Kodupubliku rõõmuks pälvis esikoha Thor Michielsen (Mix AVIA/Soudal; 3:09.52), edestades britti Henry Hobbsi (Fensham Howes-MAS Design-CAMS) ja taanlast Mikkel Bang Fredsö Weigelti (Team Kivickly Odder Junior), vahendab ejl.ee.

Rooni sõnul ei olnud tulemus päris see, mida tiimiga saada loodeti. "Olin terve võistluse vältel heal positsioonil, kuid kulutasin end palju ka rünnakutega kaasa minemiseks," kirjeldas Rooni. "Mul õnnestus olla heal positsioonil ka viimases olulises kohas, kus saime lõpuks kuue ratturiga teistelt eest. Olin viimane, kes sinna gruppi jõudis minna. Finišini jäi sealt 15 kilomeetrit."

Üheksa kilomeetrit hiljem õnnestus Roonil koos ühe Taani ratturiga omakorda eest sõita. "Hoidsime oma vahet kuni viimase 500 meetrini, kuid siis said tagumised jooksikud meid kätte ja rohkem ei olnud mul endast anda," jätkas Rooni. "Siiski on mul hea meel, et vorm on hea ja olen võimeline võidu sõitma. Jätkan tööd ja usun, et olen võimeline sel hooajal tegema hea tulemuse. Esimese võistlusega jään rahule."

Kokku finišeeris 77 ratturit.