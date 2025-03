Ilvese mured hüppemäel jätkusid Oslo MK-etapi eelvõistlusel

Ilves tegi Holmenkolleni suurel mäel 116-meetrise õhulennu, mille eest teenis 92,2 punkti ning 28. koha. Selle tulemuse kasutamise puhul stardiks Ilves suusarajale liidrist minuti ja 15 sekundit hiljem.

Parima sooritusega sai hakkama sakslane Terence Weber maandus lausa 133 meetri kaugusele ning teenis 124,7 punktiga esikoha, edestades 128 meetrit hüpanud Jarl Magnus Riiberit (123,8 p) ning 127,5-meetrise hüppega hakkama saanud Johannes Lamparterit (121,5 p).

MK-sarja üldarvestuses teisel kohal jätkav Vinzenz Geiger pälvis eelvõistlusel viienda koha (124,5 m; 119,8 p), kolmandat kohta hoidev Julian Schmid tegi üheksanda koha väärilise hüppe (122,5 m; 117 p).

Eelvõistluse tulemusi kasutatakse siis, kui mõnel järgneval päeval peaks hüppevõistlus ära jääma.

Sarja üldliider on juba viis üldvõitu teeninud Jarl Magnus Riiber 1295 punktiga, Geiger on 1214 punktiga teine, Schmid jääb 1020 punktiga veidi kaugemale ning peab peletama Lamparterit (957 p) ning Jens Luraas Oftebrod (956 p). Ilves on 596 punktiga kümnendal kohal.

Oslo MK-etappi saab jälgida ERR-i kanalite vahendusel.