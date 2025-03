Sisesõudmise Eesti meistriks krooniti Meinbek ja Kiiver

Tartu ülikooli spordihoones 2000 meetri distantsil peetud jõuproov võttis muuhulgas kokku Sportlandi egiidi alla sisesõudesarja. Enam kui 200 osalejaga võistlusel eelsõite ei peetud ja nendes kategooriates, kus oli enam kui 16 osalejat, selgitati meistrid sõitude aegade võrdluses, kirjutab sõudeliit.

Ehkki Allar Raja ja Tõnu Endrekson jäid eri põhjustel kõrvale, kujunes meeste sõit kõrgetasemeliseks. Algusmeetritest peale vajutas gaasi põhja favoriidiks peetud Kaarel Kiiver (TÜASK), kes järk-järgult rivaalide ees edumaad kasvatas. Tartlasele meistrikulla taganud sõidu ajaks fikseeriti 5.52, talle järgnesid võimsa isikliku margi teinud tallinlane Uku Siim Timmusk (5.58,6) ja omaaegne tippujuja Armin Evert Lelle (6.03,7).

"Eesmärk sõuda alla 5.50 jäi saavutamata ja see plaan jääb edaspidiseks," rääkis Kiiver vahetult peale sõitu, tõdedes, et ajalisest aspektist vaadatuna sõit talle rahuldust ei pakkunud. Nüüd plaanib mitmekordne sisemeister sõudemasina jätta ja aerud vette kasta. "Kevadel on katsevõistlused ja paneme siis paadid konkurentidega joonele. Soovin ka vee peal hästi liikuda."

Naiste sõitu paigutati nii kergekaallased (kuni 61,5 kilogrammi) kui ka absoluutkategooria tegijad. Viimaste seas oli kullasoosikuks seitsmekordne sisesõudmise maailmameister Doris Meinbek (Viljandi sõudeklubi), kellele osutas väga tugevat vastupanu varemgi pjedestaalil käinud Terje Leola (Crossfit Peetri). Meinbek said võiduajaks 6.56,8 ja Leolagi jõudis alla maagilise seitsme minuti piiri: 6.59,4. Kolmandana finišeeris 7.15,3-ga Rachel Kõllo (TÜASK).

Kergemate naiste arvestuses viis 7.38,7-ga kulla pealinna Margit Vaarma (Tallinna SK).

Kõik tulemused on leitavad siin.