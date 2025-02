Panathinaikos registreeris Euroliiga koosseisu Eesti korvpallilootuse

12. märtsil täisealiseks saav Binis on Eesti noortekoondislane, kes igapäevaselt saab korvpalliharidust Panathinaikose noortesüsteemis, kelle ridades on ta saanud väljakule ka Euroliiga noorteturniiril. Sel nädalal registreeris Kreeka klubi 210-sentimeetrise keskmängija Euroliigas esindusmeeskonda, vahendab Delfi.

Minutite saamine on Binisel siiski päris keeruline, sest Ateena meeskonna koosseisus on lausa viis tsentrit. Neist prantslane Mathias Lessort ja türklane Ömer Yurtseven on küll vigastatud, aga veebruaris lõi meeskond käed kogenud sakslase Tibor Pleissiga ning lisaks on koosseisus Lõuna-Sudaani koondise täht Wenyen Gabriel.

Binis on teise põlve korvpallur, sest tema ema on 1990. aastate Eesti üks paremaid naiskorvpallureid Signe Sirge, kes omal ajal teenis leiba Kreekas. Binis nooruspõlves oli Kreeka U-16 koondise piirimail, aga tunamullu otsustas ta esindada Eesti noortekoondisi.

Sel hooajal 26 mängust 16 võitnud Panathinaikos hoiab Euroliigas kolmandat kohta. Ergin Atamani hoolealused jooksevad taas väljakule reedel, mil nad võtavad võõrsil mõõtu Villeurbanne'i ASVEL-iga.