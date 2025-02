Müürsepale anti valikmängu eel üle Kuulsuste Halli autahvel

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja rääkis, et just sellised sündmused nagu reedene korvpallimäng on suurepärane võimalus tunnustada Eesti Spordi Kuulsuste Halli liikmeid. "Autahvel ei ole pelgalt lihtsalt tunnustus, vaid austusavaldus sportlase pikaajalisele pühendumusele ja panusele Eesti sporti. Kui see üle antakse tuhandete inimeste ees, muutub hetk veelgi tähendusrikkamaks nii sportlase kui ka kogu spordikogukonna jaoks," sõnas Randoja.

Iga Eesti Spordi Kuulsuste Halli liige, sealhulgas Martin Müürsepp, saab oma isikliku väljapaneku Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi püsinäitusel, mis sisaldab seinasuurusel ekraanil projitseeritavat videolugu, autahvlit ja elulugu arvutikonsoolil. Külastajad saavad tutvuda ka Martin Müürsepa legendaarse korvpallisärgiga, millega ta mängis 1997-98 hooajal NBA klubi Dallas Mavericks eest.

Sel aastal valiti Eesti Spordi Kuulsuste Halli lisaks Martin Müürsepale sportlastest ka kergejõustiklane Laine Erik-Kallas ning jalgpallur Mart Poom, spordimõjutajatest osutus valituks spordiajakirjanik- ja kommentaator Lembitu Kuuse. Teiste kuulsuste halli liikmetega saab tutvuda spordimuuseumi kodulehel või muuseumi lahtiolekuaegadel kohapeal.

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas 2-4 Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat.