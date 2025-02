Levadia ja Kalju selgitavad hooaja esimese tiitliomaniku

Mulluse meistri ja karikavõitja FCI Levadia ning hõbedameeskonna Nõmme Kalju möödunudaastased kohtumised lõppesid kõik peale ühe väravateta viigi Levadia suureskoorilise võiduga. Võitu tahab Levadia püüda ka laupäeval.

"Minu jaoks on homne mäng nagu eelmise hooaja viimane. Meil on võimalik võita veel üks tiitel, see on väga oluline. Loodan, et ka mängijad mõistavad seda," lausus Levadia peatreener Curro Torres ERR-ile.

"Minu jaoks on see tiitel," nõustus kapten Rasmus Peetson. "Tiitel on tiitel, tiitleid tuleb võita, iga tiitel on oluline ja samamoodi see, mis tuleb. Mina väga tahan võita seda ja selliste mõtetega sinna vastu lähemegi."

Erinevalt Hispaanias laagerdanud Levadiast läbis Kalju pika ja raske ettevalmistusprotsessi Eesti talves ja ihkab nüüd üle kõige selle tasuks magusat võitu.

"Me ootame hooaja algust väga, me oleme nii pikalt sisehallides mänginud ja trenni teinud," lausus väravavaht Henri Perk. "Pigem on just see isu punktide ja võistlusmängude järgi suurem."

Kalju peatreener Nikita Andrejevi arvates on tema hoolealused hooajaks valmis. "Meil on seljataga kaks ja pool kuud rasket tööd, intensiivseid treeninguid. Ootame homme väga head, huvitavat mängu."

Superkarikafinaal peetakse Viljandi Männimäe jalgpallihallis.