VIDEO | Vastuoluline otsus kustutas valusal moel Kalju medalilootused

Koduse jalgpalli Premium liiga hooaeg lõppes dramaatiliselt, kui medali võitmiseks võitu vajanud Nõmme Kalju läkski lisaminutitel meistermeeskonna FCI Levadia vastu 3:2 juhtima, aga värav tühistati seejärel.

Seisul 2:2 keerutas Kalju ründaja Mattias Männilaan pool minutit pärast normaalaja lõppu karistusala joonel palliga ja otsis löögivõimalust, leidis selle ning tema täpne sooritus viis Kalju 3:2 juhtima.

Selline lõpptulemus oleks tähendanud, et Nõmme Kalju lõpetanuks Premium liiga hooaja Levadia ja Paide Linnameeskonna järel kolmandana, ent peakohtunik Kevin Kaivoja tühistas pärast videokorduse vaatamist värava, sest paarkümmend sekundit enne lööki tabas pall keskväljal Ibrahim Jabiri käsivart.

Vastuoluline otsus pahandas nii Kalju mängijaid kui treenereid: punase kaardiga saadeti platsi äärest minema nii peatreener Nikita Andreev kui tema abiline Artjom Artjunin.

Nõnda lõpetas Kalju Premium liiga hooaja Levadia, Paide ja Flora järel neljandana. Kolm esimest teenisid otsepääsme Euroopasse, Kalju peab eurosarja pääsemiseks lootma, et Tipneri karikavõitjaks kroonitakse Flora või Levadia.