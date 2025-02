Eesti meistriteks squashis tulid Aliis Allas ja Paul Piik

Squashi Eesti meistrivõistlusi peeti esimest korda uue Yolo squashiklubi klaassaalis. Eesti kohta väga erakordsetes oludes, mis ka kõikides võistlejates parasjagu elevust tekitas.

Naiste finaalis kohtusid nagu eelmiselgi aastal, Aliis Allas ja Reele Komi. Pärast esimese geimi kaotust leidis Allas teise geimi keskel kindluse, võitis 3:1 ja sai kaela oma kaheksanda meistrikulla.

"Kuna mul on väljakuaega võib-olla natuke vähe olnud, siis ma ei saanud teha oma tavapärast mängu. Olen natuke agressiivsem vollija. Pidin muutma oma mängutaktikat," lausus Allas ERR-ile. "Võib-olla see toimis. Mul endale on võib-olla ikkagi see, et punkt punkti kaupa. Sest nii kui fookuse ära lased, võib mäng teisele poole kaldu ära minna. Seal ei ole kunagi midagi kindlat."

Paul Piik krooniti esimest korda Eesti meistriks 20 aastat tagasi. Viis aastat tagasi võitis ta oma kümnenda tiitli. Täna seisis taas pjedestaali kõrgeimal astmel. Kui pika tee ja suure arengu on squash Eestis nende aastate jooksul läbi käinud?

"Ütlen ausalt, et ma ei mäleta. See oli 20 aastat tagasi. Ma võin öelda, et kümme aastat tagasi oli see tase oluliselt madalam. Oli samamoodi - väga häid mängijaid ja siis omad level'id, kes natuke vähem ja kes veel vähem. Aga praegu ma ütleks, et tipp on läbi aegade kõige tugevam ja järgmine faas on läbi aegade kõige tugevam. See on väga äge! Ma arvan, et kümne aasta on mul hea meel, et elasin sel ajal nagu praegu. Siis oleks veel raskem."

Finaalis võitis Piik 3:0 Walter Herold Veedlat, kelle jaoks on võidetud hõbe esimene täiskasvanute meistrivõistluste medal.

"Mul oli väga suur rõõm siin väljakul üldse mängida. Ega ma lõpuni ei suutnud seda vastu võtta," lausus Veedla. "Isegi, kui olin taga 4:10, siis ei andnud ma lootust ära. Kahjuks viimasel punktil tuli see siiski vastu võtta."

Kuus aastat tagasi tugevasse Tšehhi squashikeskusesse harjutama suundunud Veedla mängis finaalis esimest korda. Tema sõnul on see järjepideva töö tulemus. Tšehhis treenib ta kõrvuti maailmameistritega. Ise harjutab küll igapäevaselt pigem Tšehhi tippudega, ihkab aga sammu edasi astuda.

"Kuna squash on olümpiaala, see on mul väga suur rõõm. Kavatsen proovida sinna jõuda."

Pronksi võitis naistest Laura Liisa Lilleleht, meestest leppis seekord pronksiga viimase viie aasta tšempion Kristjan Pettai.