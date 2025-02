15-aastane Ruubert Teder täitis MK-sarja normi

"Võistlesime HS138 mäel. Kuna Eestis sarnast suurt mäge pole, on poistel sellega vähe kogemust. Siiski andsid nad endast parima – keegi ei kartnud ega heitunud," ütles Tederi treener Andrus Ilves.

"Suusarajal olid kõik kolm – Ruubert, Karel ja Fred – suhteliselt võrdsed. Rõõm oli näha, et nad võitlesid lõpuni ja ei andnud alla. Huvitav on see, et kolmandal võistluspäeval sõitsid nad vaatamata väsimusele välja kõige kiiremad ajad," rääkis Ilves.

"Oli väga inspireeriv väha, et nad suutsid endast veel nii palju anda. Ruubert sai rajale viis sekundit varem kui [laupäeval] edu saavutanud Karel Pastarus. Nad sõitsid koos kuni finiši heitluseni. Fred jäi neist veidi maha. Üldiselt on nad aga taseme poolest väga sarnased. Kunagi ei tea, kes parem on. Üks päev üks ja teine päev teine. Konkurents viibki edasi," rääkis treener.

MK-sarjas lubatakse startida sportlastel, kes on viimase kahe aasta jooksul teeninud vähemalt ühe COC-punkti. Ruubert Tederist (15) sai Eesti noorim sportlane, kes on täitnud MK-sarjas osalemiseks vajaliku normatiivi. Laupäeval punktikohale tulnud Karel Pastarus on temast aasta vanem. Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves teenis oma esimese COC-punkti 16-aastaselt.

"Lillehammeri nädalavahetuse järel on treeningtahet ja motivatsiooni kõvasti juures. Poisid teavad oma nõrkusi ja on innustunud rasket tööd tegema. MK-sarja statuudi täitmine ei tähenda aga seda, et nad koheselt antud sarjas võistlema asuksid. Esmalt on vaja jõuda kontinentaalkarikasarjas järjepidevalt punktidele," lisas treener Ilves.

"Noored on astunud olulisi samme oma sportlaskarjääris ning loodame, et juba 2026. aasta kodusel Otepää MK-etapil saavad nad jõudu katsuda maailma parimate kahevõistlejatega," ütles Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete juhataja Rauno Loit.