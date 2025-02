Skotheim liigub Euroopa rekordi graafikus, Hausenbergi tabas tagasilöök

Kui praeguse seisuga on Johannes Erm ja Karel Tilga valmistumas Euroopa sisemeistrivõistlusteks, siis kolmanda mehe lisandumine sellesse nimekirja on võimalik, aga sel nädalavahetusel veel mitte.

Hans-Christian Hausenberg peaks kindlasti täitma normi 6150 punkti ning algus oligi paljulubav. 60 meetri jooksu 6,85-ga võitnud Hausenberg hüppas kaugust 7.76. Kuulitõuke tulemus 13.92 oli samuti hea, kuid kõrgushüppes jäi kirja vaid 1.85.

"Hoojooks ja hüppesse minek olid head, aga tõukemomendil käis jalast vastik valu läbi. Muidu joosta ja muid asju teha on täiesti okei. Vorm on väga hea, tunne on hea, jalad on head. Pühapäeval tulen kindlasti starti. Normi täitmiseks on aega vist 23. veebruarini. Kindlasti on sise-EM-ile pääsemine veel eesmärgiks. Tahaks kindlasti ühte seitsmevõistlust veel teha, aga praegu on vara veel midagi kindlat öelda," rääkis 3329 punktiga kolmandat kohta hoidev Hausenberg.

Rasmus Roosleht võistleb rekordigraafikus ja ideaalse õnnestumise puhul võiks jõuda 6000 punkti piiri lähedale. Laupäeval tuli ta raskest seisust välja kaugushüppes, kui kolmandal katsel pärast kahte üleastumist püstitas isikliku rekordi 7.31. Kuuli tõukas Roosleht 16.59. Rohkem jäi varu võistluspäeva esimesel ja viimasel alal - 60 meetrit läbis ta 7,08-ga ning ületas kõrgushüppes 1.97. Nelja ala järel on tal kirjas 3406 punkti.

"Kindlasti ma ei jää rahule 60 meetri jooksuga. Kaugushüpe oli väga hea. Olen isikliku rekordi üle väga õnnelik. Ma ikkagi proovin hüppealasid järele aidata. Kuulitõuge oli taas väga stabiilne. Olen mitmel võistlusel üle 16 meetri tõuganud ehk olen selles üsna kindel. Kõrgushüppes oleksin tahtnud vähemalt kahemeetrist tulemust, aga mul on põlvega väike probleem ja see natukene pärssis minu sooritust. Ilmselt on see minu ainukene seitsmevõistlus sel sisehooajal. Kui on võimalus sise-EM-ile pääseda, siis kindlasti osaleksin, aga minu suurem eesmärk on kindlasti kümnevõistluses," ütles Roosleht.

Mulluste maailma sisemeistrivõistluste hõbemedalimees Sander Skotheim parandas isiklikke rekordeid kaugushüppes ja kuulitõukes ning teenis nelja alaga 3627 punkti. Eriti võimas oli kaugushüppe tulemus 8.19. Laupäeval teenitud plusspunktid hoiavad norralast avapäeva järel Euroopa rekordi graafikus.